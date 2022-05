WHITEHORSE, YT, le 26 mai 2022 /CNW/ - Les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik (PNCA) et des chercheurs de l'Université du Yukon travaillent en collaboration pour se pencher sur les effets des changements climatiques grâce à un projet de recherche pluriannuel qui permettra d'évaluer la vulnérabilité du territoire traditionnel des Premières Nations aux changements climatiques et à la fonte du pergélisol.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé un financement de 429 028 $ pour le projet dans le cadre du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord. Il était accompagné du chef des Premières Nations, Steve Smith, de Dr Lesley Brown, président et vice chancelier de l'Université du Yukon, , et de Dr Brendan Hanley, député du Yukon, lors d'un événement tenu au Centre d'innovation NorthLight du Yukon.

Dirigé par Dr Fabrice Calmels, président de la chaire de recherche sur le pergélisol et les géosciences de l'Université du Yukon, le projet vise à étudier l'occurrence, les caractéristiques, la vulnérabilité à la fonte et les répercussions de la fonte, en fonction des priorités définies par le gouvernement des PNCA. Le groupe de recherche sur le pergélisol et les géosciences travaille en étroite collaboration avec la communauté à des activités fondées sur la recherche, tout en découvrant les valeurs des PNCA, afin de favoriser la sensibilisation interculturelle dans la recherche.

La fonte du pergélisol dans le Nord et l'Arctique déstabilise les terrains et les infrastructures, tout en affectant la santé des lacs, des rivières, des poissons, de la faune et des sources de nourriture traditionnelle. Les données recueillies dans le cadre de ce projet, et les conclusions qui seront tirées, seront disponibles sous la forme de cartes et de scénario-maquette pour illustrer comment le paysage pourrait changer à mesure que le pergélisol fond. Cette plateforme virtuelle sera accessible aux membres de la communauté et aux décideurs, et contribuera à orienter la planification et l'élaboration de stratégies d'adaptation.

Le gouvernement du Canada est résolu à investir dans des solutions dirigées et offertes par les Autochtones afin d'aider les communautés autochtones et du Nord à répondre aux besoins urgents de s'adapter aux effets des changements climatiques dans le Nord. Le programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord aide les communautés et les gouvernements autochtones et du Nord à s'adapter à ces changements. Grâce à du financement géré par les communautés, ce programme vise à bâtir des communautés plus résilientes au climat dans le Nord.

« Les communautés autochtones et du Nord connaissent leurs terres et leurs eaux mieux que quiconque et elles subissent les répercussions des changements climatiques dans l'environnement naturel - et elles agissent. Ce projet jouera un rôle important en aidant les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik à faire face aux défis posés par la fonte du pergélisol. Il contribuera également à soutenir l'innovation et le partage des connaissances, et à renforcer la résilience des communautés alors que nous travaillons à la réalisation de nos objectifs climatiques. Notre gouvernement continuera d'appuyer les communautés dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions novatrices locales aux changements climatiques et veillera à ce qu'elles disposent des outils dont elles ont besoin pour prendre les devants et s'adapter à l'évolution des terres et de l'environnement. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« L'Université du Yukon est reconnaissante de ce financement du gouvernement du Canada pour travailler avec les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik afin de faire face aux répercussions de la fonte du pergélisol sur leur territoire traditionnel. Les programmes de recherche de l'Université du Yukon tiennent à explorer des enjeux concrets qui soutiennent nos partenaires pour accroître la résilience du Nord grâce à notre expertise en recherche. »

Dr Lesley Brown, présidente et vice-chancelière

Université du Yukon

« Shadhäla Äshèyi yè Kwädän (les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik) sont heureuses de continuer ce partenariat visant à surveiller et à étudier les endroits où nous observons des changements à Däkeyí (notre pays). Notre dän (peuple) est profondément enraciné à la terre et se transmet un bagage de connaissances depuis de nombreuses générations. Nous jouons un rôle actif pour étudier les changements climatiques et nous y adapter puisque nous sommes très inquiets de leurs répercussions sur notre pays et notre peuple. Ce projet est une façon importante de continuer à prendre soin de la terre, de l'eau et des animaux. »

Kaaxnox, Dän Nätthe Äda (Chef Steve Smith)

« Ici au Yukon, nous voyons directement les effets des changements climatiques. Ils ont des répercussions sur les infrastructures, la faune, nos terres et nos cours d'eau ainsi que notre bien-être. Les communautés et les partenaires autochtones travaillent fort pour s'adapter à ces répercussions et les atténuer. Ce financement permettra aux collectivités locales de mieux en comprendre les effets et de renforcer leur capacité de surveillance du pergélisol. »

Dr Brendan Hanley, député

Yukon

Les faits en bref

Ce projet a reçu un financement de 429 028 $ du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord (SPCCN) de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et un financement de 52 200 $ tiré du Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé de Services aux Autochtones Canada.

et un financement de 52 200 $ tiré du Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé de Services aux Autochtones Canada. Dans le cadre du programme SPCCN, on collabore avec des partenaires du Nord pour appuyer des projets qui améliorent la capacité des communautés et des gouvernements autochtones et du Nord à s'adapter aux changements climatiques. Notamment, on offre un soutien pour évaluer les facteurs des changements climatiques qui touchent les communautés, tels que les conditions changeantes des glaces, la fonte du pergélisol, ou l'effet de l'érosion des côtes ou des événements extrêmes sur l'environnement et les infrastructures.

Dans le Budget de 2016, on a alloué 21,5 millions de dollars sur cinq ans et dans le Budget de 2017, on a réservé 55,9 millions de dollars supplémentaires sur 11 ans pour appuyer l'évaluation des répercussions des changements climatiques et la mise en œuvre de mesures d'adaptation dans le Nord.

De 2016 à 2021, le programme SPCCN a financé 65 projets au Yukon , pour un total de 9 414 512 $ versés, et de nouveaux projets seront financés en 2022-2023.

, pour un total de 9 414 512 $ versés, et de nouveaux projets seront financés en 2022-2023. Le Budget de 2019 prévoyait 26 millions de dollars pour la construction d'un nouveau pavillon dédié aux sciences sur le campus du Collège du Yukon afin de soutenir l'objectif de faire de cet établissement l'Université du Yukon . La transformation du Collège du Yukon en une université hybride appuie les buts et objectifs du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, en particulier en ce qui concerne la réduction des écarts en matière de niveau de scolarité entre les résidents du Nord et les Canadiens vivant au sud du 60e parallèle.

