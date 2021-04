TORONTO, le 23 avril 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle se joint à l'Université des Indes-Occidentales (UWI) à titre de commanditaire principal du Gala UWI Toronto 2021. Cette 12e remise de prix annuelle se fera virtuellement le samedi 22 mai 2021 en vue d'honorer six leaders et une organisation.

Organisé sous le thème « Meeting the Moment », le Gala UWI Toronto 2021 soulignera les réalisations de leaders au service de l'humanité durant cette période d'incertitude. Malgré la pandémie, ils continuent de se mobiliser pour la justice sociale, l'équité et l'inclusion tout en s'attaquant à plusieurs enjeux importants, comme la santé publique, la santé mentale, les soins de longue durée et les droits de la personne des femmes et des enfants.

« La pandémie a touché le milieu universitaire partout dans le monde, en particulier la situation financière des étudiants, leur santé physique et leur bien-être mental, explique la Dre Chin-Loy Chang. La présentation du Gala UWI Toronto 2021 en format virtuel est à la fois utile et nécessaire, puisque les sommes amassées durant l'événement soutiennent les étudiants de l'UWI qui en ont besoin plus que jamais auparavant. L'utilisation d'une plateforme en ligne, pour une deuxième année, nous permet de faire connaître les réalisations des lauréats à un auditoire mondial et, en même temps, d'amasser des fonds pour cette belle cause. »

Selon l'UWI, les lauréats de 2021 sont des leaders locaux et internationaux de prestige, dont deux diplômés de l'UWI. Il s'agit de la Dre Graça Machel, DBE (prix Luminary); de Mme Naomi Campbell (prix Luminary); de M. Denham Jolly, OC (prix G. Raymond Chang); du Centre de toxicomanie et de santé mentale (prix Chancellor); ainsi que de Mme Wendy Beckles, de Mme Pamela Coke-Hamilton (anciennes étudiantes de l'UWI) et du professeur Kevin Fenton, M.D., Ph. D., FFPH (UWI) (prix Vice Chancellor).

Par l'entremise de son programme ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia concrétise son engagement sur dix ans visant à supprimer les obstacles et à ouvrir les possibilités aux personnes défavorisées. Depuis ses débuts en 2010, le Gala UWI Toronto a remis 600 bourses à des étudiants universitaires remarquables des Antilles ayant besoin de soutien financier. Cet événement est la plus importante collecte de fonds pour le UWI Scholarship Fund.

« L'un des piliers de notre stratégie d'investissement solidaire ScotiaINSPIRE, c'est d'élargir l'accès aux études dans les collectivités que nous servons, souligne Anya Schnoor, vice-présidente à la direction, Antilles, Amérique centrale et Uruguay, à la Banque Scotia. En investissant dans les bourses de l'UWI, nous bâtissons l'avenir et nous permettons aux étudiants des Antilles de développer leur potentiel. »

L'UWI remercie les mécènes du Gala UWI Toronto pour leur soutien : la Dre Donette Chin-Loy Chang, M. Andrew Chang, Mme Brigette Chang-Addorisio et le Dr Wesley J. Hall. Elle remercie également la Banque Scotia d'être commanditaire principal pour une douzième année de suite, et Kingsdale Advisors and Sprott Inc. pour leur commandite de niveau diamant.

L'inscription est gratuite pour accéder au gala et le regarder. Pour vous inscrire au 12e Gala annuel UWI Toronto, allez au http://www.uwitorontogala.org/register.

