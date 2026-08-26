L'Université Bishop's accueille de nouveaux membres du corps professoral pour l'année universitaire 2026-2027

SHERBROOKE, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- L'Université Bishop's est heureuse d'accueillir un groupe distingué de nouveaux membres du corps professoral en voie de permanence et à durée déterminée qui se joindront à l'établissement pour l'année universitaire 2026-2027. Grâce à une expertise couvrant les arts, les sciences humaines, les sciences sociales, l'administration, l'éducation et l'informatique, ces professeurs contribueront à enrichir davantage l'environnement d'apprentissage multidisciplinaire de l'Université et à multiplier les occasions d'engagement étudiant, de recherche et d'apprentissage expérientiel.

L’Université Bishop Campus

« Notre corps professoral est au cœur de l'expérience Bishop's », a déclaré la vice-principale à l'enseignement et à la recherche, la Pre. Kerry Hull. « Ces nouveaux collègues apportent des parcours universitaires exceptionnels, une riche expérience professionnelle et un engagement envers l'excellence en enseignement qui enrichiront le parcours de nos étudiantes et étudiants. La diversité de leurs expertises renforce notre engagement à offrir un environnement dynamique et multidisciplinaire où les étudiants peuvent s'épanouir, tisser des liens significatifs et se préparer à avoir un impact positif dans leurs communautés et leurs professions. »

Le Département des études sportives accueille la Pre. Erin Willson, olympienne, chercheuse et défenseure du sport sécuritaire dont les travaux ont contribué à faire progresser ce domaine en pleine croissance. Ses recherches portent sur le bien-être des athlètes, les pratiques d'entraînement positives, la prévention de la violence psychologique et les mécanismes de protection dans le sport. Ancienne membre de l'équipe canadienne de natation artistique et ancienne présidente d'AthletesCAN, elle apporte à la fois une expertise universitaire et une expérience de première main du sport de haut niveau.

Parmi les nouvelles nominations en voie de permanence figure également la Pre. Taylor Marie Graham, qui se joint au Département de théâtre. Dramaturge, metteure en scène, chercheuse et éducatrice primée, elle est reconnue pour ses travaux explorant des thèmes féministes, décoloniaux, environnementaux et liés à la ruralité canadienne. Elle arrive à Bishop's avec un solide dossier de réalisations créatives et universitaires ainsi qu'une passion pour l'accompagnement de la relève artistique et intellectuelle.

Le Département de psychologie accueille la Pre. Amanda Ravary, dont les recherches portent sur la cognition sociale, les attitudes implicites, l'estime de soi, la stigmatisation et les processus interpersonnels. Diplômée de l'Université McGill, elle a contribué à d'importants travaux de recherche portant notamment sur les préjugés liés au poids, l'estime de soi associée au vieillissement et l'évaluation sociale. Ses recherches témoignent d'un engagement à mieux comprendre les facteurs qui influencent le bien-être individuel et les relations sociales.

L'École de gestion Williams souhaite la bienvenue au Pr. Hussam (Sam) Al Maleh. À titre de nouveau professeur en comptabilité, son expérience professionnelle et universitaire contribuera à soutenir la mission de l'École, qui consiste à préparer les étudiantes et étudiants à exercer des rôles de leadership dans un environnement d'affaires en constante évolution.

Nominations à durée déterminée

Le Département d'économie accueille Elise Critoph, dont les intérêts d'enseignement et de recherche comprennent l'économie du travail, les politiques publiques et l'analyse économique. Son expertise contribuera au développement des compétences analytiques et de l'esprit critique des étudiants tout en soutenant l'expansion de l'offre académique du département.

Vincent Cloutier revient à l'École de gestion Williams afin d'appuyer la concentration en finance. Il a contribué activement à l'apprentissage et à l'engagement des étudiants et continuera de soutenir l'engagement de l'École envers une formation en administration ancrée dans la pratique.

Le Département de sociologie est heureux de retrouver Katharine Dunbar Wilson, dont la nomination viendra renforcer l'engagement du département envers la compréhension des enjeux sociaux contemporains grâce à une approche critique et interdisciplinaire.

Au Département d'informatique, la Pre. Saida Maaroufi se joint à Bishop's avec une vaste expertise en informatique sans fil et mobile, cybersécurité, apprentissage automatique, architecture de réseaux et systèmes distribués. Figure reconnue du secteur des technologies et collaboratrice de longue date de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), elle offrira aux étudiants de précieuses occasions d'apprentissage grâce à son expérience en recherche et en industrie.

L'École des sciences de l'éducation est heureuse d'accueillir la Pre. Ashleigh Allen et Cris Barabas.

Poète, écrivaine, chercheuse et éducatrice, la Pre. Ashleigh A. Allen se consacrera principalement aux méthodes d'enseignement liées aux stages tout en mettant à profit son expertise en formation des enseignants, en pédagogies de soutien, en littératie et en développement curriculaire pour soutenir la prochaine génération d'éducateurs.

Cris Barabas entreprendra son troisième mandat à durée déterminée à l'Université Bishop's en 2026-2027. Enseignant chevronné et candidat au doctorat à l'Université McGill, il apporte une expertise en littératie, en enseignement des langues et en formation à l'enseignement, contribuant à la préparation des futurs éducateurs grâce à des approches pédagogiques novatrices fondées sur la recherche.

Alors que l'Université se prépare à accueillir une nouvelle cohorte étudiante cet automne, ces nouveaux professeurs contribueront, par leur enseignement, leurs travaux de recherche et leur mentorat, à créer un environnement où il n'existe pas un parcours unique vers la réussite. En réunissant des expertises issues de disciplines variées et en encourageant les étudiants à explorer de multiples perspectives, ils renforceront l'expérience éducative distinctive qui caractérise l'Université Bishop's.

À PROPOS DE L'UNIVERSITÉ BISHOP'S

Fondée en 1843 et située sur le territoire traditionnel du peuple abénaquis (W8banakiak wdakiw8k), l'Université Bishop's est un établissement universitaire anglophone des Cantons-de-l'Est du Québec. Elle offre l'un des contextes d'apprentissage les plus distinctifs au Canada, où étudier en anglais tout en vivant dans un milieu francophone fait partie intégrante de l'expérience éducative. Son campus de 550 acres abrite une communauté hautement engagée, où les étudiantes et étudiants sont encouragés à se dépasser sur les plans intellectuel, personnel et expérientiel.

La recherche et la création sont au cœur de la mission de l'Université Bishop's. Son corps professoral ainsi que ses étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs contribuent à l'avancement du savoir, à l'innovation et à la création de connaissances dans un large éventail de disciplines. Grâce à la collaboration et aux échanges interdisciplinaires, les chercheurs de Bishop's produisent des travaux ayant des retombées concrètes et mesurables pour les collectivités, les partenaires et les utilisateurs. Les étudiants participent à toutes les étapes du processus de recherche, de l'élaboration des questions jusqu'à la publication dans des revues évaluées par les pairs.

L'Université Bishop's compte cinq Chaires de recherche du Canada, une Chaire Jarislowsky ainsi qu'un financement externe important en recherche, soutenus par une culture de recherche qui conjugue rigueur scientifique et mentorat étroit entre professeurs et étudiants. Des travaux innovants et porteurs sont menés dans les domaines de l'administration, de l'éducation, des sciences humaines, des sciences naturelles et des mathématiques, ainsi que des sciences sociales.

Les programmes de cycles supérieurs comprennent un doctorat en psychologie clinique (PsyD), des maîtrises en physique, en informatique et en éducation, ainsi qu'une maîtrise individualisée favorisant la recherche interdisciplinaire.

SOURCE Université Bishop's

DEMANDES MÉDIAS : Sonia Patenaude, Gestionnaire des communications, Université Bishop's, 819-342-2587, [email protected]