WOLFVILLE, NS, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois et soutenir notre secteur des ressources naturelles. Cet engagement est plus important que jamais maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre relance pour l'après-pandémie.

Le député de Kings-Hants, Kody Blois, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, un investissement de 50 000 $ pour installer une borne de recharge pour véhicules électriques (VE) sur le campus de l'Université Acadia, afin d'offrir plus de possibilités aux étudiants, au personnel de l'université, aux résidents des environs et aux visiteurs qui doivent recharger leurs véhicules.

Cette borne de recharge rapide, l'une des premières à être installées sur un campus universitaire dans le Canada atlantique, appuie l'objectif de la Nouvelle-Écosse de développer ses infrastructures de recharge de VE. La borne est accessible au public dès maintenant.

Le financement fédéral provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada. La municipalité de Wolfville a aussi collaboré au projet.

Cet investissement appuie l'objectif ambitieux du gouvernement de faire en sorte que, d'ici 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules à émission zéro. Il aidera aussi le gouvernement à honorer des engagements qu'il a pris récemment dans le discours du Trône, soit celui de rendre les véhicules zéro émission plus abordables et celui d'investir dans de nouvelles stations de recharge d'un bout à l'autre du pays.

Le gouvernement a investi plus de 300 millions de dollars pour financer le déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide ainsi que l'installation de bornes dans des zones centrales, notamment dans les rues et à proximité d'immeubles d'habitation et de lieux de travail. Ces fonds serviront également à aménager des stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur véhicule partout au Canada. Des fonds sont également accordés pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous offrons aux conducteurs canadiens des options plus vertes pour rouler jusqu'à la destination de leur choix. C'est avec de telles mesures que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les véhicules électriques représentent un aspect important de notre avenir axé sur l'énergie propre. Grâce à la boucle de l'Atlantique dont il a été question dans le discours du Trône, la Nouvelle-Écosse pourrait s'affranchir du charbon comme source de production d'électricité beaucoup plus vite que prévu. Les investissements qui sont faits ici, à l'Université Acadia et à Wolfville, sont un bon point de départ pour favoriser la mobilité zéro émission et réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

Kody Blois

Député de Kings-Hants

« L'Université Acadia est fortement attachée à la durabilité et déterminée à faire sa part pour lutter contre les changements climatiques en favorisant l'utilisation de véhicules électriques sur le campus et dans la région. »

Peter Ricketts, Ph. D.

Président et vice-chancelier, Université Acadia

« Wolfville a décrété l'urgence climatique en 2019, et les municipalités doivent faire figure de chefs de file, de concert avec leurs partenaires respectifs, comme l'Université Acadia, pour faire évoluer nos collectivités. »

Jeff Cantwell

Maire de Wolfville

