OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne est ravie d'annoncer que l'unique pièce Summum, frappée dans un kilo de platine pur orné de centaines de diamants roses de la célèbre mine Argyle, ait été vendue au prix de 1 261 250 dollars canadiens (incluant les droits d'acheteur) au terme d'enchères très animées, organisées en direct par la Maison de vente aux enchères Heffel (Maison Heffel). Le prix final a dépassé la valeur estimative de pré-vente qui se chiffrait entre 700 000 $ et 900 000 $. Brisant le montant record pour une pièce de monnaie vendue aux enchères au Canada, ce chef-d'œuvre de l'art numismatique unique en soi a été acquis par un enchérisseur anonyme le 31 mai 2022. La Maison Heffel et la Monnaie régleront les derniers détails de la transaction et des formalités au cours des prochains jours.

Selon Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne : « La pièce Summum témoigne du savoir-faire, du sens artistique et de l'esprit innovateur exceptionnels des personnes qui font de la Monnaie royale canadienne un chef de file mondial dans l'art et la science du monnayage. »

« C'était une occasion en or de travailler avec la Monnaie et de passer à l'histoire grâce à la vente de la pièce Summum, affirme David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. Nous avons eu l'honneur de placer cette œuvre d'art absolument rarissime dans une collection remarquable et nous avons hâte de suivre son parcours historique dans les décennies à venir. »

La pièce Summum est l'objet le plus prestigieux de la nouvelle collection Opulence. C'est aussi la toute première pièce de un kilo en platine pur à 99,95 % de la Monnaie. Polie à la perfection pour un fini épreuve numismatique, cette pièce de 101,6 mm est ornée au revers d'un motif conçu par l'artiste canadien Derek Wicks qui immortalise la beauté des fleurs de cerisier. Un total de 462 diamants roses de grades fantaisie vif et fantaisie prononcé (totalisant un poids de 6,5 carats) de la mine Argyle ont été sertis à la main par Beverly Hills Jewellers dans des ornements plaqués d'or rose, confectionnés et moulés dans le platine.

Renseignements: Monnaie royale canadienne, Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques