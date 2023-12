L'Union des producteurs agricoles lance une programmation riche et variée pour souligner un siècle de solidarité et d'action collective

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le coup d'envoi de la programmation du 100e anniversaire de l'Union des producteurs agricoles (UPA) a été donné hier soir en présence de centaines d'invités au Manège miliaire Voltigeurs de Québec, un lieu hautement historique qui a vu naître l'organisation. Dans une ambiance solennelle, des représentants des différents maillons de la grande chaîne agroalimentaire québécoise ont foulé le même sol que leurs ancêtres au cours d'une soirée émouvante animée par Marie-Eve Janvier.

« J'ai la chance de collaborer régulièrement avec l'UPA et je suis aux premières loges pour apprécier le travail phénoménal et essentiel de ces femmes et de ces hommes qui se lèvent à l'aube chaque jour pour nous nourrir. Je suis fière d'être associée à ce 100e anniversaire pour célébrer celles et ceux qui garnissent notre garde-manger! À titre de porte-parole, j'invite la population à découvrir la magnifique programmation qui sera déployée tout au long de l'année et à prendre part à ce grand rendez-vous avec l'histoire », a mentionné Marie-Eve Janvier, chanteuse, animatrice et co-porte-parole du 100e anniversaire l'UPA.

Le lancement a revêtu un caractère particulier, puisqu'il a eu lieu quelques heures après la tenue d'une marche de solidarité à laquelle ont participé environ un millier de productrices et producteurs agricoles et amis de l'agriculture provenant de partout au Québec. Cette marche a été organisée en marge du 99e Congrès général de l'UPA pour soutenir la relève agricole et l'avenir des fermes québécoises.

« Depuis un siècle, nous veillons ensemble à nos conditions de vie et à celles de nos régions. Nous avons à cœur de nourrir le monde avec détermination, et ce, malgré tous les défis que nous avons rencontrés à travers le temps. Le contexte actuel difficile démontre une fois de plus à quel point il est fondamental pour les productrices et producteurs agricoles et forestiers de s'unir pour faire entendre leur voix de manière solidaire, grâce à leur Union », a déclaré Martin Caron, président général de l'UPA.

Le courage de l'engagement : 100 ans de luttes et de gains

La programmation du 100e anniversaire s'inscrit dans la thématique Du cœur au ventre depuis 100 ans. Plus qu'un slogan, le concept Du cœur au ventre depuis 100 ans est le fil conducteur qui illustre l'essence de l'organisation. Il rappelle la passion qu'ont les agricultrices et les agriculteurs pour leur métier et l'engagement dont ils font preuve depuis 100 ans en participant activement au dynamisme des régions et à la vie collective du Québec.

Le centenaire de l'UPA est une occasion unique de faire découvrir à un plus large public les grands moments de l'histoire de l'agriculture qui ont influencé celle du Québec : les premiers mouvements d'agriculteurs ont commencé en 1789, mais c'est le 1er octobre 1924 que près de 2 500 cultivateurs provenant des quatre coins de la province se sont réunis à Québec pour fonder l'Union catholique des cultivateurs, dans le but de renseigner, former et défendre les agriculteurs et, ultimement, d'améliorer leur bien-être.

En 1972, avec la Loi sur les producteurs agricoles, l'organisation change de nom pour devenir l'Union des producteurs agricoles. L'UPA regroupe maintenant 88 syndicats locaux, 144 groupes spécialisés (régionaux et provinciaux), 12 fédérations régionales, le tout rassemblé dans une grande confédération. L'UPA poursuit aujourd'hui les mêmes objectifs que lors de sa création, il y a un siècle. La situation économique actuelle démontre plus que jamais le rôle incontournable de l'organisation pour représenter les productrices et producteurs agricoles et forestiers qui sont le premier maillon de la filière agroalimentaire, et dont le travail est vital pour notre société.

« Les productrices et les producteurs de partout au Québec sont un élément clé du système agroalimentaire canadien. Alors que nous célébrons le 100e anniversaire de l'Union des producteurs agricoles, je tiens à souligner le travail exceptionnel que l'UPA accomplit et à remercier les productrices et les producteurs pour leur dévouement. Je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec vous tous afin de bâtir, pour les générations à venir, un avenir solide pour ce secteur au Québec », a déclaré l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Programmation

Le court-métrage Habiter la terre : là où les images d'hier prennent vie

Réalisé par l'artiste visuel Lawrence Dupuis et narré par le comédien Guy Nadon et la comédienne Christine Beaulieu, le film Habiter la terre raconte l'histoire rurale québécoise des 100 dernières années. Plus de 200 photos d'archives ont été utilisées pour produire le film. La bande sonore originale a été composée par Philomène Gatien (Marcus Takizawa, alto; Philomène Gatien, basse, guitare et voix).

« À travers ce touchant récit, nous démontrons la résilience, le cœur à l'ouvrage et l'inventivité de ces femmes et de ces hommes plus grands que nature qui nourrissent le Québec depuis des générations », a précisé Lawrence Dupuis.

Habiter la terre sera projeté en plein air dans une douzaine de municipalités québécoises sur une structure qui sera installée dans divers événements et lieux publics. Le jour, les visiteurs pourront passer sous les arches de cette architecture pour découvrir des contenus historiques et visuels sur l'agriculture des 100 dernières années. Le soir, la structure prendra vie par une projection diffusée en boucle. Cet élément a été produit par la jeune entreprise québécoise de mobilier urbain BLOOM. Le public est invité à consulter, dans l'application Mangeons local, le calendrier de diffusion des projections régionales qui se précisera au fil des prochains mois.

Des histoires de familles d'hier à aujourd'hui incarnées dans une websérie

Une nouvelle websérie intitulée Du cœur au ventre sera diffusée dès le printemps 2024. Cette série racontera des histoires inspirantes de productrices et producteurs agricoles, de diverses régions du Québec. Chaque capsule, d'une durée de 8 à 10 minutes, plongera les spectateurs dans une formule documentaire qui présentera le récit captivant de ces entreprises familiales qui ont traversé les générations et qui sont bien ancrées dans leurs communautés respectives. Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration financière de Financement agricole Canada (FAC) et sera disponible sur les plateformes de CN2i, sur TOU.TV et sur le site Web de l'UPA.

Une exposition itinérante pour plonger au cœur de l'histoire rurale d'ici

Une exposition itinérante sera présentée en 2024, notamment au cours de l'été, au Musée POP de Trois-Rivières et au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation situé à La Pocatière. En collaboration avec la Fédération Histoire Québec, l'exposition sera également présentée dans d'autres musées régionaux. Le calendrier détaillé sera dévoilé sous peu.

Cœur vaillant : le cidre du 100 e anniversaire aux saveurs 100 % locales

Produit spécialement pour le 100e anniversaire par le maître-cidriculteur Christian Hébert du Domaine Hébert, Cœur vaillant est un cidre fermier aromatisé à la gadelle, un petit fruit ancestral. Le processus de fabrication de ce cidre Aliments du Québec respecte un procédé naturel et s'inscrit dans une démarche de développement durable. Cette boisson festive au nom éloquent sera servie lors d'événements nationaux et régionaux pour rendre hommage à la persévérance et au courage des agriculteurs et agricultrices. Il sera possible de se procurer le produit notamment dans toutes les épiceries Maxi du Québec.

« Frais et fruité à souhait, Cœur vaillant est l'expression des saveurs de notre terroir », a mentionné Christian Hébert.

Une foule de contenus et d'activités, une seule adresse

Le site Web de l'UPA présente un dossier spécial qui regroupe de nombreux contenus historiques, dont une ligne du temps interactive mettant en lumière les grands jalons de l'action collective agricole et leurs impacts sur l'évolution du secteur bioalimentaire d'ici. Ce dossier spécial présentera également la programmation des activités du centenaire qui sera bonifiée et mise à jour tout au long de l'année.

L'univers visuel du centenaire a été créé par l'illustrateur au style unique, Charles-Étienne Brochu. Ses œuvres, composées de personnages et de paysages agricoles colorés et ludiques, illustreront le 100e anniversaire tout au long de l'année.

Merci aux partenaires

Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de la Culture et des Communications, Desjardins, Financement Agricole Canada, Promutuel Assurance, Lassonde, Aliments du Québec, Conseil canadien du commerce de détail et ses membres, Énergir, Hydro-Québec, Maxi, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Nortera, l'Ordre des agronomes du Québec.

