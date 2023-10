L'Union des producteurs agricoles dévoile sa marque employeur

LONGUEUIL, QC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA), accompagnée de ses groupes affiliés et apparentés, est fière de dévoiler sa marque employeur, une initiative qui incarne l'essence même de l'organisation et qui réaffirme sa position en tant qu'employeur de choix. La marque employeur est le résultat d'une démarche rigoureuse dont le fondement est l'opinion et la vision des employés qui y travaillent. Élaboré sous le thème Ton talent est nourrissant, le concept traduit ce qui fait vibrer les personnes qui œuvrent au sein de l'UPA : leur désir profond d'apporter une contribution concrète, utile et sincère au sein d'une organisation aux valeurs véritablement humaines. Chacune et chacun met son expertise au service d'une noble cause, celle de nourrir et faire grandir le Québec. En tant qu'Union, nous avons à cœur la mise en commun de nos efforts et de notre engagement. Ainsi, de la terre à la table, nos employés sont un maillon essentiel d'une chaîne nourrissante et fondamentale pour le Québec.

« Les valeurs organisationnelles de l'UPA sont à l'image des productrices et producteurs agricoles et forestiers, soit profondément humaines, et notre marque employeur, que nous dévoilons aujourd'hui, le reflète d'une manière positive, authentique et rassembleuse. Dans nos organisations, chaque individu apporte une richesse à la fois unique et précieuse. Nos équipes sont aussi diversifiées que nos récoltes. Nos employés, des gens passionnés et chaleureux, sont fiers de travailler pour les productrices et producteurs du Québec. J'en profite pour les remercier pour leur engagement et leur dévouement. Nous formons une grande famille et chacun, grâce à son expertise, contribue au développement de l'agriculture avec un grand A », a déclaré Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles.

« En matière de ressources humaines, nos organisations vivent des enjeux relatifs à l'attractivité et à la rétention de la main-d'œuvre dans un contexte où le marché de l'emploi est en évolution rapide et constante. Or, une marque employeur forte constitue un réel atout en matière de visibilité, de notoriété, mais aussi de fidélisation et de mobilisation des employés. C'est une formidable occasion de mettre de l'avant l'identité, la culture et les valeurs de l'organisation. Nous offrons de multiples et enthousiasmantes perspectives de carrière un peu partout au Québec, des environnements de travail agréables et des équipes attachantes. Nous souhaitons le faire savoir au plus grand nombre! », a ajouté Tiphaine Morel, directrice des ressources humaines.

Ton talent est nourrissant : un concept moteur qui démontre la force du réseau

Le concept Ton talent est nourrissant met en lumière l'importance et la contribution unique de chacun des employés. Le visuel dynamique et coloré démontre la spécificité et la synergie des équipes, la volonté d'aller de l'avant et la force du réseau dont l'impact, sur le marché de l'emploi, est considérable. De nombreux employés ont offert leur participation dans les efforts de communication en prêtant leurs visages et en devenant ambassadeurs de l'UPA et de sa marque employeur.

À l'interne, ce concept permet à chaque groupe d'afficher ses couleurs par le biais d'illustrations adaptées à leur champ d'activité avec leur logo et le visage d'un membre de leur équipe. À l'externe, certains des ambassadeurs, sont les têtes d'affiche d'une campagne publicitaire qui est déployée tout l'automne.

La marque employeur se reflète également dans l'expérience vécue au quotidien et à chaque étape du parcours des employés au sein de l'organisation. Plusieurs initiatives ont été déployées en ce sens, dans une perspective d'amélioration continue des pratiques en ressources humaines : programme d'accueil et d'intégration des nouveaux employés, programme de formation et de développement, programme de reconnaissance, activités sportives et de bien-être, mesures de conciliation travail et vie personnelle, etc.

On peut consulter la page Carrières du site Web de l'UPA pour en savoir davantage sur l'environnement de travail et découvrir les offres d'emploi affichées.

À propos de l'UPA

L'UPA représente environ 42 000 productrices et producteurs agricoles qui garnissent le garde-manger du Québec depuis des générations, mais aussi des productrices et producteurs forestiers qui prennent soin de nos forêts privées. Elle regroupe 25 secteurs de production et 12 fédérations régionales qui forment les groupes affiliés et elle est présente aux quatre coins du Québec. Ce contexte multiemployeur donne à l'organisation son caractère unique : on y trouve des perspectives de carrière enrichissantes et évolutives dans diverses sphères professionnelles et au sein de différents secteurs d'activité.

