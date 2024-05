L'UNEQ s'affilie à la CSN

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - C'est dans une proportion de 82 % que les membres de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) ont fait le choix de s'affilier à la CSN et à la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN). Réunis en assemblée générale à Montréal, à Québec et en virtuel samedi, les membres de l'UNEQ ont ainsi donné leur aval à cette proposition émanant du conseil d'administration de l'UNEQ, au terme d'une tournée de consultations effectuée plus tôt cette année.

« On est très heureux du résultat, s'est réjoui le président de l'UNEQ, Pierre-Yves Villeneuve. En approuvant l'affiliation avec la FNCC-CSN, les écrivaines et les écrivains se dotent d'outils qui vont permettre à l'UNEQ de remplir son mandat syndical. Cela montre aussi leur détermination à amorcer les négociations visant à établir les premières ententes collectives dans le secteur de l'édition. La route est encore longue, mais cette décision rapproche l'UNEQ de son objectif de mieux encadrer les pratiques de travail des artistes de la littérature et d'améliorer leurs conditions socio-économiques. »

En modifiant la loi sur le statut de l'artiste, en juin 2022, l'Assemblée nationale a octroyé pour la première fois aux écrivaines et aux écrivains québécois le droit à la négociation collective, un droit constitutionnel dont ils étaient jusqu'alors privés. Cette réforme faisait suite aux pressions exercées par une vaste coalition d'associations d'artistes et de travailleuses et de travailleurs du milieu culturel, dont l'UNEQ et la FNCC-CSN.

Avant d'entreprendre ces négociations, l'UNEQ procèdera prochainement à une vaste consultation de ses membres en vue d'établir leurs priorités de négociations. Une fois adoptés en assemblée générale, ces cahiers de revendications seront déposés auprès des groupes d'éditeurs œuvrant au Québec.

« Nous connaissons tous la très grande précarité financière dans laquelle une vaste majorité d'écrivaines et d'écrivains sont confinés, d'affirmer la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette. Il est temps de mettre en place les conditions leur permettant de créer librement tout en gagnant leur vie dignement. »

« C'est tout le mouvement CSN qui se réjouit aujourd'hui d'accueillir les membres de l'UNEQ, a pour sa part souligné la présidente de la centrale syndicale, Caroline Senneville. Les écrivaines et écrivains du Québec pourront non seulement compter sur notre expertise de négociation et de mobilisation, ils pourront également compter sur l'appui et la solidarité de nos 330 000 membres. »

Fondée en 1977, l'UNEQ est un syndicat professionnel qui œuvre à valoriser la littérature québécoise et à défendre les droits socioéconomiques des artistes de la littérature. Elle regroupe aujourd'hui près de 1800 membres représentant toutes les pratiques littéraires.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

