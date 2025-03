L'UMQ salue le projet de loi n˚89 afin d'assurer les services essentiels en cas de grève

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) était présente aujourd'hui en commission parlementaire à l'Assemblée nationale afin d'appuyer le projet de loi n˚89, visant à mieux prendre en compte les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes, ainsi que M. Guillaume Tremblay, premier vice-président de l'UMQ et maire de Mascouche, ont présenté un mémoire soulignant l'importance et l'accueil favorable de l'UMQ pour ce projet de loi qui permettra d'élargir la portée des services essentiels et de prévoir des mécanismes d'arbitrage afin de régler rapidement les conflits de travail prolongés dans le secteur municipal.

« L'évolution du contexte social, économique et environnemental fait en sorte que plusieurs services municipaux doivent être considérés comme essentiels, notamment le transport en commun, les infrastructures sportives et culturelles, ainsi que les services en lien avec la crise du logement. Le projet de loi no 89 permettrait de mieux protéger la population en assurant la continuité de ces services vitaux » a déclaré M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes, en commission parlementaire.

Le projet de loi introduit un nouveau pouvoir pour le ministre du Travail, lui permettant de désigner certaines associations accréditées et employeurs afin que le Tribunal administratif du travail puisse déterminer si des services essentiels doivent être maintenus en cas de grève ou de lock-out. L'UMQ a exprimé son appui à cette mesure.

« Nos municipalités sont au premier plan pour assurer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Il est essentiel qu'elles aient les moyens de préserver l'accès aux services nécessaires au bien-être collectif, tout en respectant le droit de grève. Ce projet de loi que nous appuyons sans réserve constitue une étape importante vers un meilleur équilibre entre ces deux réalités » a conclu M. Guillaume Tremblay, premier vice-président de l'UMQ et maire de Mascouche.

L'UMQ demeure convaincue qu'une négociation saine et équilibrée est la clé d'un climat de travail harmonieux et durable. Nous allons collaborer avec le gouvernement afin d'assurer une mise en œuvre efficace et adaptée aux réalités municipales.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]