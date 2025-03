L'UMQ s'oppose au projet de loi n° 93 - Une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale

QUÉBEC, le 19 mars 2025 /CNW/ - En commission parlementaire, aujourd'hui, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a réitéré sa ferme opposition et demande le retrait du projet de loi n° 93, Loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville.

L'aménagement du territoire est une compétence municipale que le gouvernement du Québec se doit de respecter. Plusieurs municipalités ont d'ailleurs adopté des résolutions d'appui à la Ville de Blainville pour dénoncer cette ingérence.

« Ce projet de loi porte une atteinte sérieuse à l'autonomie des municipalités et ne concerne pas seulement la Ville de Blainville, mais toutes les municipalités du Québec. Il s'agit d'un précédent inquiétant. Les municipalités sont les mieux placées pour répondre aux besoins spécifiques de leurs communautés en matière d'aménagement du territoire. L'UMQ demande le retrait de ce projet de loi. », a déclaré M. Guillaume Tremblay, 1er vice-président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Le projet de loi compromet également les efforts de protection des milieux naturels et remet en question les engagements du gouvernement en matière de développement durable. Ce projet de loi entraîne des conséquences considérables sur la préservation de l'environnement, et il est essentiel de réévaluer la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la gestion des matières dangereuses, qui n'a pas été mise à jour depuis 1997.

L'UMQ demande également au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, de confier au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) un mandat d'enquête et d'audience publique sur l'état actuel de la gestion des matières dangereuses.

Le mémoire détaillé de l'UMQ est disponible sur notre site Internet.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]