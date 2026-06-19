Jean-Philippe Boutin, maire de Saint-Félicien, élu président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a procédé à la nomination de la présidence, de la vice-présidence ainsi que des nouveaux membres de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ. Les membres ont élu monsieur Jean-Philippe Boutin, maire de Saint-Félicien, à la présidence de la Commission ainsi que madame Darling Tremblay, conseillère à La Minerve, à la vice-présidence, pour un mandat de deux ans.

« Je suis profondément honoré de la confiance que m'accordent les jeunes élues et élus du Québec. Pour moi, l'engagement municipal, c'est du concret, et une volonté de faire une différence dans nos communautés. Avec cette équipe mobilisée, nous allons continuer à appuyer la relève, à outiller celles et ceux qui veulent se lancer et à faire rayonner l'engagement municipal partout au Québec. Je souhaite aussi remercier la présidente sortante, madame Laure Letarte-Lavoie, pour son leadership et son dynamisme, qui ont contribué au rayonnement de la relève municipale », a déclaré le président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ et maire de Saint-Félicien, monsieur Jean-Philippe Boutin.

L'UMQ souhaite souligner l'engagement des membres élus ou au mandat renouvelé pour 2026 à 2028 :

Darling Tremblay, conseillère de la Minerve

Jean-Philippe Boutin, maire de Saint-Félicien

Carl Miguel Maldonado, conseiller de Terrebonne

Laure Letarte-Lavoie, conseillère de Sherbrooke

Jacynthe Prince, conseillère de Sainte-Thérèse

Colin Lavergne, conseiller de Montmagny

Clément Bourdeau, conseiller de la Ville de Québec

Jade Laporte, conseillère de Blainville

Émilie Rémillard, conseillère de Thetford Mines

Samuel Boutin, conseiller de Beauceville

Alexandra Picard-Dubé, conseillère de Beloeil

Audrey Joly, conseillère de Sainte-Adèle

Maude Whittom, conseillère de Boisbriand

Caroline Murray, conseillère de Gatineau

Marilou Laurin, conseillère de Brownsburg-Chatham

À propos de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ

Créée en 2007, la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ regroupe des élues et élus municipaux âgés de 18 à 35 ans. Elle a pour mandat de formuler des recommandations au conseil d'administration de l'UMQ concernant divers dossiers d'importance pour la relève municipale. La présidence de la Commission a un siège d'office au conseil d'administration de l'UMQ depuis 2012.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]