L'UMQ lance l'appel de candidatures pour la 21e édition du mérite Ovation municipale

MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance aujourd'hui l'appel de candidatures pour la 21e édition du mérite Ovation municipale. Elle invite les municipalités, MRC et organisations municipales à soumettre leurs projets innovants d'ici le 6 février 2026 à 16 h. Les projets lauréats seront dévoilés lors des Assises 2026 de l'UMQ, qui se tiendront au Centre des congrès de Québec, du 13 au 15 mai 2026.

À propos du mérite Ovation municipale

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale rend hommage à l'ingéniosité, à la créativité et à l'engagement des municipalités du Québec. Il célèbre les projets qui transforment concrètement la vie des citoyennes et citoyens. Il met en valeur des initiatives durables, inclusives, efficaces et inspirantes qui optimisent les façons de faire, renforcent les milieux de vie et contribuent à bâtir des communautés plus fortes et résilientes.

Pour obtenir davantage d'information, visitez la page de l'édition 2026 du mérite Ovation municipale sur le site Internet de l'UMQ

Douze prix seront remis au total en 2026 :

Un prix dans chacune des huit catégories du mérite Ovation municipale : Équipements collectifs Administration municipale Urbanisme et aménagement Culture et loisirs Vitalité économique Sécurité publique Démocratie locale et participation citoyenne Concertation et collaboration

Quatre grands prix : Le prix Joseph-Beaubien, qui récompense la municipalité finaliste qui, toutes catégories confondues, aura fait preuve de vision mobilisatrice et d'ingéniosité hors norme. Il s'agit de la plus prestigieuse distinction remise dans le cadre du mérite Ovation municipale, nommée ainsi en l'honneur du cofondateur et premier président de l'UMQ; Le prix Coup de cœur du jury Le prix Avenir Climat, vise à reconnaître une municipalité qui se distingue par son innovation, sa créativité et de son impact concret en matière de lutte contre les changements climatiques. Le prix Coup de cœur des déléguées et délégués.



« Le mérite Ovation municipale de l'UMQ célèbre depuis 21 ans l'audace et l'ingéniosité des gouvernements de proximité. J'invite toutes les municipalités, MRC et organisations municipales à saisir cette occasion pour faire rayonner leurs projets les plus novateurs. Peu importe leur taille ou leur réalité, chaque initiative peut inspirer et transformer nos collectivités », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

