L'UMQ invite la population à porter le cœur bleu - Mobilisation pour les travailleurs étrangers temporaires et les orphelins du Programme de l'expérience québécoise

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) invite la population, les élues et élus ainsi que l'ensemble des organisations à porter un cœur bleu en soutien aux personnes immigrantes. Il s'agit d'un geste simple, symbolique et porteur, qui témoigne de notre solidarité envers celles et ceux qui contribuent chaque jour à la vitalité de nos communautés.

Les récents changements aux politiques migratoires plongent des personnes qui vivent, travaillent ou étudient ici dans l'incertitude. Partout au Québec, des familles s'inquiètent, des étudiantes et étudiants doutent de leur avenir, et des employeurs redoutent de perdre des personnes essentielles.

« J'invite la population à porter le cœur bleu. Dans le contexte actuel, la mise en place d'une clause de droit acquis pour les orphelins du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), ainsi que pour les travailleuses et travailleurs concernés, est primordiale. Le cœur bleu symbolise la solidarité des municipalités envers celles et ceux qui ont choisi de s'établir ici et qui participent à la vitalité de nos milieux de vie. Parce que le Québec se construit avec toutes les personnes qui y vivent et y contribuent, jour après jour, portons le cœur bleu en solidarité. », a déclaré le président de l'UMQ.

