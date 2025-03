L'UMQ condamne les tarifs imposés par les États-Unis

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) exprime sa profonde préoccupation face aux répercussions des tarifs douaniers américains de 25 % sur la vitalité économique de toutes les régions du Québec.

L'UMQ insiste sur l'importance de soutenir les entreprises québécoises et appelle à des actions concrètes pour y parvenir. Comme ce fut le cas durant la pandémie, le milieu municipal offre son appui pour déployer cette aide efficacement.

« Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis fragilisent l'économie de toutes les régions du Québec. Il est essentiel d'unir nos forces. Les municipalités sont déjà mobilisées. Nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration avec la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette et son équipe afin de minimiser les impacts sur la vitalité économique des régions. », a déclaré M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

L'UMQ poursuit activement ses représentations afin de positionner les municipalités comme des partenaires incontournables en matière de développement économique. Les municipalités disposent maintenant des mêmes leviers que le gouvernement du Québec pour intégrer des critères d'achat local dans leurs processus d'appels d'offres. C'est une avancée significative qui permettra aux municipalités de jouer pleinement leur rôle d'actrices clés du développement économique régional.

D'ailleurs, l'UMQ accompagne ses membres en offrant un guide sur les mesures de gestion contractuelle favorisant l'achat local. Un webinaire est également organisé le 6 mars afin d'outiller les municipalités et leurs équipes dans la gestion de leurs approvisionnements.

Les municipalités sont prêtes à agir et mettent déjà tout en œuvre pour atténuer les impacts sur les services aux citoyennes et citoyens, en collaborant avec tous les paliers de gouvernement.

