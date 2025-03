L'UMQ à Washington pour défendre un commerce nord-américain libre et équitable

Les municipalités du Canada, des États-Unis et du Mexique unies

WASHINGTON, le 28 mars 2025 /CNW/ - Le premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay, est présentement à Washington pour représenter le Québec aux côtés de plusieurs mairesses et maires du Canada, des États-Unis et du Mexique. Ensemble, ils font front commun pour dénoncer les tarifs douaniers américains.

Cette mobilisation sans précédent démontre la solidarité du monde municipal nord-américain face à une mesure jugée injuste et préjudiciable pour les collectivités locales. Depuis près de 30 ans, le commerce nord-américain bénéficie de la stabilité et de la prévisibilité d'accords de libre-échange. Offrant alors une immense valeur pour les communautés, créant des emplois et assurant une vitalité économique.

À l'issue de ce sommet, les élues et élus municipaux des trois pays ont publié une déclaration commune en faveur du commerce nord-américain et dénonçant l'utilisation de tarifs douaniers. Cette déclaration souligne les effets négatifs de ces mesures sur les familles, les entreprises et les collectivités locales, et rappelle l'importance d'un commerce libre et équitable.

« Je me joins à mes homologues du Canada, des États-Unis et du Mexique pour défendre un commerce nord-américain libre et équitable. Depuis près de 30 ans, nos échanges commerciaux ont permis de créer des emplois, de réduire le coût de la vie et de soutenir la prospérité de nos collectivités. Les tarifs douaniers imposés fragilisent nos entreprises et menacent directement la vitalité économique de nos communautés. Nos municipalités sont en première ligne face aux répercussions de ces mesures », a déclaré M. Guillaume Tremblay, premier vice-président de l'UMQ et maire de Mascouche.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

