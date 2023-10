L'UEQ dénonce la hausse massive des droits de scolarité des personnes étudiantes venant d'autres provinces canadiennes

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - L'Union étudiante du Québec (UEQ) dénonce l'augmentation effarante et déraisonnable des droits de scolarité des personnes étudiantes canadiennes hors Québec annoncée la semaine dernière par la ministre Pascale Déry. En effet, cette déréglementation de leur droit de scolarité se base non seulement sur des prémisses injustifiées, mais en arguant réparer les erreurs des libéraux en 2018, la ministre perpétue les principaux problèmes de celle-ci en maintenant la déréglementation des droits de scolarité des personnes étudiantes internationales.

De plus, l'UEQ dénonce également l'improvisation dont fait preuve cette annonce. N'hésitant pas à doubler les droits de scolarité dès l'automne prochain, et prétextant vouloir redistribuer les nouveaux revenus aux universités québécoises, la ministre est restée évasive quant à ces investissements. L'Union croit que si le gouvernement est pour avoir le culot de doubler les droits de scolarité des personnes étudiantes canadiennes hors Québec, on devrait avoir un plan clair, détaillé et chiffré sur comment cet argent sera dépensé dans le système universitaire québécois. « Cela met en évidence l'improvisation derrière l'annonce d'aujourd'hui. On double les droits de scolarité pour aucune bonne raison, sous aucun bon prétexte et avec aucune bonne vision d'avenir », s'est exclamée Catherine Bibeau-Lorrain, présidente de l'UEQ.

L'UEQ met aussi en doute la justification de la ministre indiquant que la hausse effarante des droits de scolarité servira à combler le coût de la formation des personnes étudiantes. Les coûts de formation n'étant pas les mêmes selon les programmes, l'UEQ se questionne grandement sur la validité de celle-ci. « La ministre nous dit qu'elle double les droits de scolarité pour que ceux-ci reflètent le coût de la formation. Or ce dernier varie selon les programmes. Ça ne tient pas la route comme justification! » continue Catherine Bibeau-Lorrain.

Finalement l'UEQ met la population étudiante en alerte : « Sans avertissement, sans consultation avec le milieu, sans chiffre à l'appui, la ministre Pascale Déry a doublé les droits de scolarité d'une partie de la population étudiante. C'est non seulement inacceptable comme manière de faire, c'est aussi très préoccupant pour la suite des choses. » c'est alarmé Catherine Bibeau-Lorrain

