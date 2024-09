BRUXELLES, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la commissaire à la Santé et à la Sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, et le ministre de la Santé du Canada, l'honorable Mark Holland, ont tenu une réunion virtuelle pour lancer le dialogue sur les politiques de santé entre l'UE et le Canada dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique entre l'UE et le Canada.

Le dialogue sur les politiques de santé est axé sur la coopération dans trois domaines prioritaires : la résistance aux antimicrobiens, la sécurité sanitaire (y compris les risques sanitaires liés au climat), et les maladies non transmissibles (y compris le cancer et la santé mentale). Une série d'échanges de connaissances entre l'UE et le Canada sur ces domaines prioritaires sera organisée à la suite de ce dialogue. Grâce à ce partenariat, l'UE et le Canada partageront leurs connaissances, leurs preuves scientifiques et leurs meilleures pratiques afin de faire progresser la santé et la sécurité des personnes en Europe, au Canada et dans le monde entier.

Résistance aux antimicrobiens

L'UE et le Canada ont souligné l'importance des efforts de collaboration pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), qui constitue un problème urgent de santé publique et socio-économique. Ils ont fait part de leurs attentes positives à l'égard de la prochaine réunion de haut niveau sur la RAM qui se tiendra à l'Assemblée générale des Nations Unies et qui constituera une occasion unique de renforcer l'engagement mondial à lutter contre la RAM. Les deux parties continueront à rechercher des occasions de sensibiliser à la RAM et à promouvoir une collaboration étroite et une action intensifiée dans les enceintes multilatérales. Elles se sont engagées à partager leurs connaissances sur la surveillance de la RAM et de l'utilisation des antimicrobiens et sur la définition d'objectifs, à renforcer l'approche « Une seule santé » par l'intégration de l'environnement et à étudier des modèles d'incitation économique pour la mise sur le marché de nouveaux antimicrobiens.

Coopération renforcée en matière de sécurité sanitaire

Les deux parties ont convenu de faire progresser la collaboration mondiale en matière de prévention, de préparation et d'intervention en cas de pandémie, en s'appuyant sur une OMS efficace et responsable. La discussion a souligné l'importance du Règlement sanitaire international récemment modifié en tant qu'élément clé de l'architecture de la sécurité sanitaire mondiale, qui doit être complété par l'élaboration d'un nouvel accord pandémique ambitieux et juridiquement contraignant sur la prévention, la préparation et l'intervention en cas de pandémie.

L'UE et le Canada ont également discuté des défis sanitaires communs découlant du changement climatique, tels que l'émergence de problèmes liés à des chaleurs extrêmes et de maladies à transmission vectorielle. Ils ont convenu de tirer parti de leur force collective pour s'attaquer à l'intersection du changement climatique et de la santé, afin d'améliorer le bien-être de leurs citoyens et des générations futures.

Cancer et santé mentale

L'UE et le Canada se sont engagés à travailler ensemble pour améliorer la prévention, la détection, le traitement et les soins du cancer. Ils partagent la priorité de définir et de mettre en œuvre des approches modernes des soins contre le cancer, y compris celles qui favorisent un accès équitable aux soins. Ils travailleront ensemble sur ce sujet dans le cadre d'une série d'échanges de connaissances entre l'UE et le Canada. Les deux parties ont également reconnu que la recherche transnationale de pointe est essentielle pour aborder, comprendre et prévenir le cancer.

Les discussions ont également mis en évidence la nécessité de disposer de services de santé mentale complets, accessibles et fiables, à la fois en personne et sous forme numérique. Dans le cadre d'une série d'échanges de connaissances, l'UE et le Canada partageront des informations sur les meilleures pratiques en matière de santé mentale, notamment sur les politiques et les priorités, et sur la manière dont elles s'articulent avec des objectifs plus larges dans les enceintes multilatérales.

Citations

La commissaire à la Santé et à la Sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, a déclaré : « Le Canada est un partenaire clé pour l'UE lorsqu'il s'agit de relever les défis mondiaux en matière de santé. En lançant aujourd'hui le premier dialogue UE-Canada sur les politiques de santé, nous réaffirmons notre engagement mutuel en faveur d'un partenariat plus étroit dans le domaine de la santé dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique. La coopération mondiale est essentielle lorsqu'il s'agit de répondre aux pandémies, de lutter contre la résistance aux antimicrobiens et d'améliorer les soins en matière de cancer et de santé mentale. Je suis convaincue que la collaboration entre l'UE et le Canada permet d'améliorer les soins de santé dans l'UE et ailleurs et de respecter les engagements pris dans le cadre de la stratégie de l'UE en matière de santé mondiale. »

Le ministre de la Santé du Canada, l'honorable Mark Holland, a déclaré : « Le lancement aujourd'hui du premier dialogue UE-Canada sur les politiques de santé souligne l'importance des partenariats mondiaux pour progresser dans nos priorités communes en matière de santé, notamment la RAM, la sécurité sanitaire, les risques sanitaires liés au climat et nos approches des maladies non transmissibles. Nos efforts de collaboration dans ces domaines prioritaires nous aideront à améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne et à contribuer aux efforts mondiaux en faveur d'un monde plus sain pour tous. »

Contexte

L'accord de partenariat stratégique (APS) signé en octobre 2016 entre l'Union européenne et le Canada comprend un engagement à coopérer et à échanger des informations sur les questions de santé mondiale, y compris la préparation et la réponse aux urgences de santé publique. En juin 2021, le premier ministre Trudeau et la présidente Von der Leyen ont convenu d'un dialogue politique bilatéral de haut niveau entre l'UE et le Canada sur la santé dans le cadre de l'APS, avec pour objectif général d'aborder des questions de santé plus larges et d'encourager la coopération et l'échange d'informations sur la préparation aux pandémies, la réponse aux urgences de santé publique, la résistance aux antimicrobiens et la santé mentale.

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654 ; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]