GATINEAU, QC, le 5 nov. 2020 /CNW/ - L'Office des transports du Canada (OTC) a publié aujourd'hui le rapport de l'enquêteur sur des centaines de plaintes de passagers aériens soutenant que les compagnies aériennes n'ont pas communiqué avec précision les raisons des retards ou des annulations de vol. L'OTC ouvre maintenant les actes de procédure et invite le public à formuler des commentaires sur les principales questions d'interprétation mises en évidence par l'enquêteur.

L'OTC a lancé cette enquête en février 2020 - peu avant que la pandémie de COVID-19 frappe le Canada - afin de traiter efficacement une forte augmentation du nombre de plaintes sur des questions de communication qu'il a reçues de la part de passagers aériens dans la période suivant immédiatement l'entrée en vigueur de toutes les dispositions du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA), le 15 décembre 2019. L'enquête portait sur 567 plaintes concernant au total 182 vols exploités par Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, Swoop et United Airlines.

L'enquêteur a constaté de multiples problèmes de communication qui ont engendré de la frustration chez les passagers, bien qu'il n'ait trouvé aucune preuve démontrant que les compagnies aériennes auraient délibérément mal désigné les raisons des retards et des annulations de vol.

Le rapport met aussi en lumière des questions liées à la manière dont les compagnies aériennes ont catégorisé les perturbations de vol comme leur étant attribuables, leur étant attribuables, mais nécessaires par souci de sécurité, ou étant indépendantes de leur volonté. La façon dont les compagnies aériennes catégorisent les vols est déterminante, puisqu'elle a des incidences sur les droits des passagers, y compris le droit à des indemnités pour inconvénients.

Maintenant que le rapport de l'enquêteur a été déposé, l'OTC a ouvert les actes de procédure sur les questions d'interprétation mises en évidence dans le rapport et invité les personnes intéressées à déposer un énoncé de position sur ces questions.

Ces dernières portent sur des sujets comme le niveau de détail que les compagnies aériennes devraient donner aux passagers sur les raisons des perturbations de vol et la catégorisation appropriée des différentes situations - y compris la définition d'« entretien prévu » et les répercussions des perturbations de vols précédents sur les vols ultérieurs, appelées « effet domino ».

Les décisions de l'OTC sur ces questions d'interprétation devraient faciliter le règlement des 567 plaintes visées par cette instance et d'autres plaintes sur des sujets similaires, et sera importante pour déterminer comment le RPPA sera appliqué à l'avenir.

À propos de l'OTC

L'Office des transports du Canada est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un organisme de réglementation qui a, à toute fin liée à l'exercice de sa compétence, toutes les attributions d'une cour supérieure. L'OTC a trois principaux mandats : veiller à ce que le réseau national de transport fonctionne de manière efficace et harmonieuse, protéger le droit fondamental des personnes handicapées à un réseau de transport accessible, et offrir aux passagers aériens un régime de protection du consommateur. Pour s'acquitter de ces mandats, l'OTC élabore et applique des règles de base pour encadrer les droits et les responsabilités des fournisseurs et des utilisateurs de services de transport; fait en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tous les concurrents; règle les différends grâce à une gamme d'outils, soit la facilitation, la médiation, l'arbitrage et le processus décisionnel formel; et veille à ce que les fournisseurs et les utilisateurs de services de transport soient au courant de leurs droits et de leurs responsabilités ainsi que des services que leur offre l'OTC.

