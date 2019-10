L'organisme YouthfulCities accueille 60 jeunes leaders à Edmonton dans le cadre du tout premier Sommet du travail urbain

L'approche unique de ce sommet animé par des délégués vise à susciter l'intérêt des jeunes pour l'avenir du travail urbain.

EDMONTON, le 16 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'organisme YouthfulCities accueille 60 jeunes leaders à Edmonton dans le cadre d'un sommet unique en son genre sur l'avenir du travail urbain. Les délégués participant au sommet proviennent de 16 villes canadiennes, dont Edmonton qui compte 20 représentants. Organisé avec l'appui de commanditaires nationaux et régionaux, notamment Objectif avenir RBC et Edmonton Economic Development Corporation (EEDC), le sommet permet à des jeunes d'être à l'avant-plan de perspectives et d'idées concernant le travail urbain et son avenir.

Le Sommet du travail urbain est un prolongement de l' Indice du travail urbain de YouthfulCities créé en février 2019. Les recherches, perspectives et thèmes centraux de l'indice servent de cadre au sommet - qui a d'ailleurs classé la ville hôtesse, Edmonton, comme la meilleure ville pour les jeunes travailleurs au Canada. Parmi les principaux thèmes qui seront abordés, mentionnons l'emploi, l'entrepreneuriat, l'éducation, l'apprentissage intégré au travail et les économies souples. Les participants au sommet s'attarderont aussi à discuter de l'incidence des sous-thèmes suivants sur le travail : l'accessibilité, l'équité, l'environnement, la santé mentale et la technologie de pointe. Le sommet comprendra des périodes d'analyse, de mise en situation et de prototypage rapide de solutions. De plus, à la fin, les représentants seront appelés à donner des idées concrètes sur ce que peuvent faire les villes pour se préparer au travail de demain.

« Malgré tout ce qu'on entend sur les répercussions qu'auront les nouvelles réalités du travail sur les jeunes, on entend rarement ces derniers s'exprimer sur le sujet, dit Robert Barnard, cofondateur de YouthfulCities. YouthfulCities a voulu combler ce vide en créant le Sommet du travail urbain. Comme 87 % des jeunes Canadiens habitent en ville, l'avenir du travail prendra des couleurs urbaines. Le Canada a besoin que ses villes excellent sur le plan du travail urbain s'il veut pouvoir se mesurer à ses concurrents mondiaux quand viendra le temps de recruter les meilleurs talents. »

« Alors que les organisations, les leaders avisés et les employeurs cherchent des mesures pour s'adapter aux réalités du travail de demain, il est extrêmement important d'accorder une voix égale aux jeunes dans ce dossier, indique Mark Beckles, directeur général principal, Innovation et stratégie jeunesse, RBC. Objectif avenir RBC croit au pouvoir et au potentiel des jeunes canadiens. C'est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec YouthfulCities dans le cadre du Sommet du travail urbain. Nous partageons la même vision. »

« Edmonton est l'une des villes canadiennes où l'on retrouve le plus grand nombre de jeunes et le revenu discrétionnaire le plus élevé au pays. De plus, nous sommes l'une des grandes villes où les propriétés sont les plus accessibles et nous comptons certains des meilleurs établissements d'enseignement au Canada. L'écosystème d'Edmonton est favorable aux jeunes leaders avisés prêts à nous faire confiance. Nous sommes donc ravis d'être reconnus comme la ville la plus jeune du Canada. C'est un moment charnière pour Edmonton, et nous savons que les participants au Sommet du travail urbain transformeront la ville en un pôle où, entre autres, le talent, la créativité et la qualité de vie peuvent cohabiter dans un avenir très rapproché. » - Cheryll Watson, vice-présidente, Innovate Edmonton.

Visitez le site Web de YouthfulCities pour en savoir plus sur les participants au sommet.

YouthfulCities

Depuis 2012, YouthfulCities a élaboré des programmes visant à constituer une base de connaissances unique sur les villes, tout en invitant les jeunes (de 15 à 29 ans) à concevoir et à mettre en œuvre des solutions innovatrices aux problèmes prioritaires de leurs villes. Les indices urbains créés par l'organisme amorcent un dialogue crucial sur l'importance des jeunes pour l'avenir des villes. Ses 30Labs et ses sommets invitent les jeunes à créer des changements positifs dans les villes.

