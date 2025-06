L'organisme Les Habitations au Fil du Fleuve souligne l'ajout de 13 logements sociaux et abordables à L'Islet

L'ISLET, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Municipalité de L'Islet et l'organisme Les Habitations au Fil du Fleuve ont inauguré la seconde phase des Habitations au Fil du Fleuve, soit 13 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie qui s'ajoutent aux 26 déjà existants à L'Islet. Cet agrandissement représente des investissements de plus de 5,5 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de L'Islet, M. Germain Pelletier, et de la présidente des Habitations au Fil du Fleuve, Mme Yolande Dumont.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), totalise plus de 1,4 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Municipalité de L'Islet a pour sa part alloué un rabais de taxe d'une valeur de près de 643 000 $.

Citations :

« Voilà un bel exemple des efforts concrets déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puisse trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement permet à des personnes âgées en légère perte d'autonomie de bénéficier d'un logement social ou abordable. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis heureux de voir ce projet de logements sociaux et abordables au profit des aînés de la municipalité de L'Islet et des environs. Cet investissement de notre gouvernement témoigne de notre engagement ferme à offrir des milieux de vie sécuritaires, accessibles et adaptés à nos aînés. Je félicite toute l'équipe des Habitations au Fil du Fleuve pour l'initiative de ce projet, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs qui y ont contribué. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« C'est à la suite de la création d'un programme d'aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec que la Municipalité a pu accorder un crédit de taxe foncière d'une durée de 35 ans applicable à la majoration de l'évaluation foncière découlant des travaux d'agrandissement. Ce geste témoigne de l'engagement de la Municipalité envers des initiatives prometteuses et bénéfiques pour la collectivité, comme celle que nous mettons en lumière aujourd'hui. »

Germain Pelletier, maire de L'Islet

« Nous sommes heureux d'inaugurer l'agrandissement de la résidence Les Habitations au Fil du Fleuve en présence des divers partenaires du projet. Nous remercions en particulier les deux paliers de gouvernement, notre municipalité, Desjardins, Innovair Solutions et Rousseau Métal. Nous ne pouvons taire les efforts conjugués des membres du conseil d'administration ni la résilience de nos résidents et de nos employés, qui ont permis d'offrir à la population locale et environnante un milieu de vie agréable, épanouissant, stimulant et sécuritaire. Mille mercis. »

Yolande Dumont, présidente des Habitations au Fil du Fleuve

Faits saillants :

Jusqu'à 10 des 13 ménages de la partie agrandie de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant plus de 172 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de L'Islet.

Les membres du conseil d'administration des Habitations au Fil du Fleuve ont profité de cette occasion pour nommer leur espace communautaire « Salle Jeannine-Caron », en mémoire de cette ex-locataire qui fut grandement impliquée dans sa communauté pendant de nombreuses années.

