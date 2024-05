L'organisme CyberCap se déploie dans le Bas-Saint-Laurent pour favoriser la persévérance scolaire et la sensibilisation des jeunes du secondaire

RIMOUSKI, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - CyberCap , précurseur en matière de persévérance scolaire par la voie du numérique, annonce son déploiement dans la région du Bas-Saint-Laurent grâce au soutien du ministère de l'Éducation et de précieux partenaires de la région. Les activités du programme désormais disponibles dans cette région auront un impact positif sur la persévérance des jeunes, tout en leur ouvrant de nouvelles perspectives dans le domaine du numérique et en les sensibilisant aux enjeux de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. CyberCap invite d'ailleurs les écoles secondaires publiques des différentes régions du Québec à faire connaître leur intérêt pour l'ajout du programme Relève Numérique à leur cursus.

Louise-Andrée Perras, fondatrice et administratrice de CyberCap, mentionne : « Nous sommes heureux.euses d'annoncer notre déploiement dans la région du Bas-Saint-Laurent. Celui-ci est notamment rendu possible grâce aux nombreux partenaires qui se mobilisent et nous soutiennent. Il s'agit d'un pas de plus vers notre ambition d'offrir nos activités aux jeunes et de soutenir les enseignant.es de toutes les régions du Québec. »

« Notre expansion dans le Bas-Saint-Laurent marque une avancée significative dans notre engagement en faveur d'une éducation plus étendue dans les métiers et les enjeux reliés au numérique. Depuis 2018, le programme Relève Numérique a joué un rôle essentiel en soutenant élèves et enseignant.es dans l'intégration des outils numériques, tandis que CyberCap propose une approche innovante pour éduquer et sensibiliser les jeunes de 12 à 17 ans. Dans cette optique, nous sommes fier.ères de sensibiliser désormais les élèves du secondaire de la région du Bas-Saint-Laurent aux défis de la cybersécurité et des comportements en ligne. Dans un monde où la technologie est omniprésente, notre objectif est de former des citoyens responsables à l'ère numérique. »

- Marie-Astrid Dubant, Directrice générale de CyberCap

« Les projets de CyberCap sont de belles initiatives qui encouragent la persévérance scolaire de milliers d'élèves en les mettant en contact avec le numérique. En investissant dans des programmes novateurs comme Relève numérique, nous donnons à nos jeunes du secondaire les outils nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution où la technologie fait partie de notre quotidien. Bravo encore pour ce beau projet! »

- Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Le projet CyberCap incarne l'esprit d'innovation qui anime le Bas-Saint-Laurent. Le déploiement du projet Relève numérique dans notre région marque une étape importante dans notre engagement envers l'éducation à l'ère du numérique et la réussite des jeunes. Félicitations à CyberCap! Votre objectif est ambitieux et porteur pour l'éducation de nos jeunes. »

- Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le numérique est au cœur de chacune de nos opérations manufacturières. »

- Harold Bélanger, Directeur Développement Corporatif de MIRALIS

« Chez RIOUX nous croyons qu'une éducation de qualité a le pouvoir d'influencer positivement les individus, les communautés et les générations futures. Si nous offrions à tous la chance de recevoir une éducation de qualité, la société et les individus eux-mêmes atteindraient un tout autre niveau de développement. C'est dans cet esprit que nous faisons le choix de nous impliquer aux côtés de Cybercap pour le déploiement de leur programme au Bas-Saint-Laurent. La persévérance scolaire est un combat que nous devons mener collectivement. »

- François B. Rioux, Président du groupe RIOUX.

« La persévérance scolaire chez les jeunes est au cœur de nos implications sociales chez Groupe RPF. Aujourd'hui, le numérique est partout et c'est un sujet de premier plan pour toutes les entreprises. Il s'agit d'une belle opportunité pour les jeunes de trouver une voie intéressante pour persévérer dans leurs études. Pour nous, le projet d'incubateur numérique CyberCap rejoint parfaitement nos valeurs corporatives et nous permet de nous engager activement dans La Matapédia. »

- Marc Poirier, président et co-propriétaire Groupe RPF

À propos de CyberCap

Premier incubateur numérique au Québec, CyberCap œuvre pour la persévérance scolaire et le raccrochage par des activités de prévention et d'accompagnement afin d'aider les jeunes à trouver leur place dans la société par le biais du numérique.

Depuis 2000, ce sont plus de 40 000 participations aux activités offertes par CyberCap en exploration professionnelle et en sensibilisation à la citoyenneté à l'ère du numérique pour améliorer leur situation personnelle, sociale, scolaire et professionnelle.

Les actions de CyberCap sont rendues possibles grâce au soutien financier des partenaires suivants : Services Québec -- Direction régionale de Montréal , ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, la Ville de Montréal , Cybereco , Pôle-Québec , Fondation RBC , Rogers Communications , Garaga , Miralis , Groupe RPF , Groupe Rioux et Mon Avenir TI .

SOURCE Ministère de l'Éducation

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : Noémie Deber-Filioux, Directrice des communications et de la philanthropie, CyberCap, 418 271-9309, [email protected]; Jean Létourneau, Directeur général, SOPER, 418 750-7210, [email protected]