L'Oréal Paris interpelle les passants peu avant la Semaine de lutte contre le harcèlement de rue

L'Oréal Paris fait réagir le public face aux réalités du harcèlement de rue en menant une expérience sociale percutante

TORONTO, le 19 avril 2023 /CNW/ - Après avoir lancé son programme de formation Agissons ensemble contre le harcèlement de rue le 8 mars 2020, L'Oréal Paris continue de briser le cycle du harcèlement de rue en donnant aux personnes les moyens d'intervenir en toute sécurité lorsqu'elles sont témoins ou victimes de harcèlement de rue. En partenariat avec l'ONG internationale partenaire de la marque, Right to Be , L'Oréal Paris met en place un programme de formation pour apprendre aux personnes à intervenir lorsqu'elles sont témoins ou victimes de harcèlement de rue.

Au Canada, 80 % des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Bien que plus de Canadiennes que jamais se considèrent féministes, seulement 6 % d'entre elles rapportent que quelqu'un est intervenu. L'Oréal Paris refuse d'ignorer ce fait, et c'est pourquoi la marque a pris des mesures pour fournir aux personnes des outils sur la façon de réagir en toute sécurité dans les situations où elles sont victimes ou témoins de harcèlement de rue.

« En tant que première marque de beauté au monde, nous avons la responsabilité de continuer à lutter contre le harcèlement de rue au Canada, et nous sommes reconnaissants d'être en mesure d'élever cette cause au rang de priorité absolue pour L'Oréal Paris », a affirmé Edouard Hottebart, directeur général, L'Oréal Paris Canada. « En collaboration avec Right to Be, nous sommes déterminés à aider et à encourager les personnes à s'informer sur les façons d'intervenir ou d'agir dans les situations de harcèlement. Nous sommes ravis de lancer le programme en grand grâce à ce coup d'éclat. Ce n'est que le début de nos efforts accélérés pour le programme au Canada en 2023. »

En prévision de la Semaine de lutte contre le harcèlement de rue, qui aura lieu du 16 au 22 avril, l'équipe de L'Oréal Paris Canada est descendue dans les rues de Toronto pour mener une expérience sociale provocatrice visant à promouvoir une culture de respect, de dignité et d'estime de soi. La marque a installé des affiches présentant des excuses misogynes en matière de harcèlement de rue dans des zones très fréquentées, sur lesquelles des propos accusateurs suggéraient que les femmes qui s'habillent de certaines façons ou qui participent à certaines activités « l'ont bien mérité ». Les passants ont été invités à arracher les affiches s'ils n'étaient pas d'accord avec le message et, lorsqu'ils le faisaient, ils découvraient une nouvelle affiche expliquant que les femmes « ont bien mérité » que cette situation s'arrête. La nouvelle affiche encourageait également les personnes à numériser un code QR qui les renvoyait directement à l'initiative de formation Agissons ensemble contre le harcèlement de rue.

« En tant que marque, L'Oréal Paris a toujours été au-delà des produits de beauté et des colorations capillaires », affirme Eva Longoria, porte-parole de la marque L'Oréal Paris. « Le slogan "Parce que vous le valez bien" est un rappel quotidien. C'est un mantra pour s'assurer, quand on sort de chez nous le matin, de faire attention à notre estime de soi. Je pense que cette formation Stand Up va de pair avec ce mantra. Vous méritez cet effort de sensibilisation. »

L'Oréal Paris et Right To Be espèrent que cette initiative Stand Up suscitera une conversation nationale, et qu'elle incitera les Canadiens à prendre des mesures contre le harcèlement de rue. Joignez-vous au mouvement contre le harcèlement de rue et suivez la formation ici .

À propos de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris, première marque de produits de beauté au monde, se consacre à renforcer l'autonomie des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et les plus innovants disponibles sur le marché de masse. Pour la plupart des gens, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la signature de la marque, « Parce que je le vaux bien », le slogan derrière la campagne publicitaire légendaire du lancement du colorant capillaire Superior Preference® en 1973. Aujourd'hui, il représente l'essence même de la marque L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui vise à aider chaque femme - et chaque homme - à embrasser sa beauté unique tout en renforçant son sentiment intérieur d'estime de soi. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris s'est engagée à faire progresser la technologie, l'innovation et la recherche en proposant des produits innovants et de qualité pour femmes, hommes et enfants de tout âge et de toute appartenance ethnique dans cinq grandes catégories beauté : cosmétiques, soins pour la peau, colorants capillaires, soins capillaires et soins pour hommes.

Instagram : @lorealparis | Facebook : facebook.com/lorealpariscanada

À propos de Stand Up

L'Oréal Paris a lancé le 8 mars 2020 le programme Agissons ensemble contre le harcèlement de rue, en partenariat avec Right To Be (anciennement Hollaback!), une ONG internationale spécialisée dans la lutte contre le harcèlement sous toutes ses formes. L'initiative Agissons ensemble contre le harcèlement de rue est axée sur la sensibilisation au harcèlement de rue ainsi que sur la formation de 2 millions de personnes quant à la méthode des 5D de Right To Be d'ici la fin de 2023. La méthode des 5D (Diriger, Distraire, Déléguer, Documenter, Dialoguer) se compose de cinq outils simples et efficaces pour aider les personnes à intervenir en toute sécurité lorsqu'elles sont témoins ou victimes de harcèlement de rue. Après avoir suivi la formation, 97 % des participants au programme Stand Up se sentaient plus habilités à intervenir lorsqu'ils sont témoins de harcèlement de rue. À ce jour, plus de 1,5 million de personnes dans 42 pays ont suivi la formation du programme Stand Up.

L'Oréal Paris et l'ONG Right To Be ont donc uni leurs forces pour protéger l'estime de soi des femmes et des hommes, créant un ensemble d'outils éprouvés pour aider les personnes à intervenir en toute sécurité lorsqu'elles sont victimes ou témoins de harcèlement dans les espaces publics.

La méthode des 5D de Right To Be est un ensemble d'outils approuvés par des experts pour aider les personnes à intervenir en toute sécurité lorsqu'elles sont témoins de harcèlement de rue.

L'objectif du programme Stand Up est de former 1 500 000 personnes à devenir des acteurs et, au bout du compte, de créer une culture dans laquelle le harcèlement de rue sera désormais perçu comme un comportement inacceptable.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, chef de file mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. Célébrant ses 65 ans au Canada, L'Oréal Canada exploite un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, et elle emploie plus de 1 450 personnes de 70 nationalités. Les produits sont proposés dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, le marché de masse, les pharmacies, les centres de soins médicaux, le commerce électronique et plus encore. L'engagement de L'Oréal Canada en faveur de la croissance est généré par l'innovation durable. Il est également animé par l'ambition de L'Oréal pour le Futur de l'entreprise, qui démontre le développement durable à travers la chaîne de valeur du Groupe. La filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que l'initiative L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science et le programme Beauty for a Better Life.

SOURCE L'Oréal Paris

Renseignements: Pour en savoir plus et pour les questions concernant les médias, veuillez communiquer avec : Hannah Kelly : [email protected]; Courtney Neher : [email protected]