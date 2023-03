Le programme philanthropique phare de la marque, qui rend hommage à des femmes extraordinaires qui servent leur collectivité avec altruisme, va évoluer et prendre de l'expansion en 2024.

TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la femme, L'Oréal Paris Canada a annoncé aujourd'hui que la marque adoptera une nouvelle approche intéressante en 2024 pour son programme très apprécié Femmes de Valeur . Depuis le lancement du programme en 2017, cette initiative philanthropique a rendu hommage à un groupe exceptionnel de dirigeantes fortes, diversifiées et passionnées, qui continuent de travailler sans relâche pour mettre en œuvre des changements locaux et mondiaux, tout en apportant de l'espoir aux Canadiens. Ces leaders courageuses consacrent leur temps, leurs ressources, leur cœur et leur âme à concevoir des programmes novateurs, à trouver des solutions inspirantes et à offrir un soutien essentiel à leurs collectivités et au-delà.

En tant que première marque de beauté au monde, L'Oréal Paris Canada s'engage à faire mieux et à voir plus grand avec le programme Femmes de Valeur en 2024. Pour 2023, la marque s'orientera vers une année de célébrations visant à souligner toutes les femmes extraordinaires qui ont participé au programme jusqu'à maintenant en reconnaissant leurs actions et leur engagement envers le programme et, au bout du compte, leur réussite. Au cours de cette période, la marque travaillera aussi fort en coulisse pour développer davantage le programme Femmes de Valeur pour 2024, en le rendant plus accessible et plus inclusif pour inviter plus de femmes canadiennes à y participer que jamais auparavant.

Lors des années précédentes, le programme annuel Femmes de Valeur a mis en lumière 10 femmes remarquables qui ont redéfini la générosité, poursuivi des objectifs extraordinaires et travaillé à soigner et à faire croître les collectivités. Chaque lauréate a reçu un don de 10 000 $ au profit de la cause à but non lucratif à laquelle elle était associée et profité d'une plateforme nationale pour raconter son histoire. Au cours des six dernières années, L'Oréal Paris Canada a versé plus de 660 000 $ à 60 organisations au Canada soutenant souvent des causes importantes, notamment la prévention et le traitement des agressions sexuelles contre les enfants, l'insécurité alimentaire, les collectivités marginalisées et les jeunes mal desservis, la durabilité environnementale et le développement de plateformes pour les collectivités PANDC, et plus encore.

« Le programme Femmes de Valeur de L'Oréal Paris nous tient à cœur. Chaque année, nous rendons hommage aux femmes qui militent vaillamment pour le changement, renforçant leurs collectivités et rassemblant les gens, a déclaré Edouard Hottebart, directeur général de L'Oréal Paris Canada. Mais, en tant que première marque de produits de beauté au monde, nous devons aller au-delà de l'inclusivité du programme pour adopter un programme à bien plus grande échelle qui peut honorer toutes les Canadiennes et nous permettre de tisser des liens plus étroits avec notre clientèle. »

Cette année, L'Oréal Paris continuera à investir dans les femmes qui trouvent chaque jour la beauté et la force dans leur collectivité et à les célébrer. En tant que marque qui s'implique et s'engage fortement dans l'amélioration des droits des femmes, L'Oréal Paris poursuivra ses efforts par l'entremise du programme Agissons ensemble contre le harcèlement de rue , un partenariat avec Right To Be, une ONG experte dans la lutte contre le harcèlement sous toutes ses formes. Ce programme de formation est conçu pour aider à prévenir le harcèlement dans les rues et à créer des espaces sûrs et inclusifs pour tous. Le programme présente la méthode des 5 D, un ensemble d'outils éprouvés pour aider les gens à intervenir en toute sécurité lorsqu'ils sont victimes ou témoins de harcèlement dans les espaces publics. À ce jour, L'Oréal Paris et le programme Agissons ensemble contre le harcèlement de rue ont formé 1,5 million de personnes dans 42 pays. En 2023, L'Oréal Paris Canada prévoit former 150 000 Canadiens, ce qui aidera L'Oréal Paris à atteindre son objectif de former 2 millions de personnes d'ici la fin de 2023.

À propos de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris, première marque de produits de beauté au monde, se consacre à renforcer l'autonomie des femmes et des hommes en proposant les produits et services les plus luxueux et les plus innovants disponibles sur le marché de masse. Pour la plupart des gens, le nom « L'Oréal » évoque immédiatement la signature de la marque, « Parce que je le vaux bien », le slogan derrière la campagne publicitaire légendaire du lancement du colorant capillaire Superior Preference® en 1973. Aujourd'hui, il représente l'essence même de la marque L'Oréal Paris dans son ensemble, un esprit qui vise à aider chaque femme - et chaque homme - à embrasser sa beauté unique tout en renforçant son sentiment intérieur d'estime de soi. Depuis plus de 100 ans, L'Oréal Paris s'est engagée à faire progresser la technologie, l'innovation et la recherche en proposant des produits innovants et de qualité pour femmes, hommes et enfants de tout âge et de toute appartenance ethnique dans cinq grandes catégories beauté : cosmétiques, soins pour la peau, colorants capillaires, soins capillaires et soins pour hommes.

