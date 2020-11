L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec rend hommage à un grand forestier !

QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a décerné ses distinctions pour l'année 2020 lors de son assemblée générale qui s'est tenue en Webdiffusion le 5 novembre dernier. C'est le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., qui a procédé à la remise des distinctions.

MÉDAILLE DE L'ORDRE

La « Médaille de l'Ordre » est remise annuellement à un ingénieur forestier qui, par ses qualités personnelles et ses différentes réalisations, aura marqué de façon significative l'avancement et le rayonnement de la profession, et ce, tout au long de sa carrière.

Cette année, l'Ordre a choisi de remettre la « Médaille de l'Ordre » à monsieur Jocelyn Lessard, ing.f.

Au cours de sa riche et diversifiée carrière professionnelle, toujours active, Jocelyn Lessard a démontré un engagement constant à l'égard d'une foresterie de coopération, pensée et mise en œuvre par et pour les gens. Il a œuvré et porté sa contribution, tant à l'échelle locale sur le terrain, que nationale, voire même internationale, en forêt privée, communautaire et publique.

On dit de Jocelyn Lessard que c'est un ingénieur forestier qui est à la fois idéaliste et pragmatique. Pour lui, la vision est importante, car elle nous permet de nous dépasser, mais il sait aussi que pour faire des changements en forêt, il faut du temps. Ainsi, ses 21 ans à la direction générale de la Fédération québécoise des coopératives forestières ont été marqués par un grand respect des arbres ainsi que des humains.

Pour Jocelyn Lessard, la forêt est plus qu'une source de matière ligneuse. Il s'agit d'une ressource précieuse dont les humains ont la garde. Dans ce contexte, la coopération entre les humains et la nature s'imposent pour en faire une exploitation équitable et durable.

Jocelyn Lessard porte une vision positive et rassembleuse de la foresterie pour faire face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux, en plus d'afficher un haut sens politique dans un contexte d'incertitudes. Il est déterminé, engagé et tenace pour faire valoir les convictions qu'il partage. Sans l'ombre d'un doute, il a fait rayonner la profession bien au-delà du secteur forestier, et cela, dans le plus grand respect des personnes.

Ainsi, en raison de ses grandes qualités personnelles et professionnelles et d'une reconnaissance hors du commun de ses pairs pour l'ensemble de sa carrière, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est très fier de compter dans ses rangs, un ingénieur forestier d'une telle envergure et c'est avec honneur qu'il décerne à monsieur Jocelyn Lessard, ing.f., la « Médaille de l'Ordre » 2020.

Au nom de tous les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières du Québec et du Conseil d'administration, le président de l'Ordre, monsieur François Laliberté, ing.f., M.Sc., désire féliciter chaudement monsieur Lessard.

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1944 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

