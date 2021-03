L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec prend très au sérieux certaines allégations de l'émission Enquête

Pour le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., M.Sc., le reportage de l'émission Enquête a mis en lumière certains malaises concernant la profession qui rejoignent les conclusions d'une vaste enquête qui a été menée auprès de l'ensemble des ingénieurs-res forestiers-ières du Québec à l'automne dernier: « Étant donné que les conditions d'exercice de la profession sont fortement influencées par les systèmes environnants et le fonctionnement des institutions et que les attentes de la population face aux ingénieurs forestiers sont très élevées, on ne peut plus les ignorer. Plusieurs acteurs et partenaires du milieu demandent la même chose que nous. C'est pourquoi l'Ordre entamera prochainement une vaste consultation auprès des ingénieurs forestiers dans toutes les régions du Québec afin de bonifier les résultats de l'enquête et mettre en lumière des pistes d'amélioration de leur pratique professionnelle. », de conclure M. Laliberté.

L'Ordre demeure convaincu que la vaste majorité de ses membres actifs dans la mise en place du Régime forestier exercent leur pratique professionnelle avec toute la rigueur et le professionnalisme auxquels le public québécois est en droit de s'attendre. Toutefois, considérant les révélations de l'émission Enquête, l'Ordre tient à rappeler que toute personne qui a des doutes quant à la qualité de la pratique professionnelle de certains ingénieurs forestiers à s'adresser à son syndic pour requérir une enquête sur le comportement de ceux-ci.

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1949 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

Facebook : OIFQc

Twitter : @OIFQc

LinkedIn : Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

SOURCE Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec

Renseignements: Mme Marie-Claude Dussault, MBA, Directrice des communications et de la formation continue, Cell : (418) 929-9138, [email protected]; Pour entrevues : M. François Laliberté, ing.f., M. Sc., Président, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Cell. : (418) 802-1434, [email protected]