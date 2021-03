L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec célèbre ses 100 ans

QUÉBEC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec débute une année de célébrations pour son centenaire sur le thème « J'ai 100 ans ». Légalement constituée le 19 mars 1921, l'œuvre de Gustave-Clodomir Piché avait pour objectif de sauvegarder l'intérêt public et s'assurer que les ingénieurs forestiers soient formés et compétents en ce qui concerne l'aménagement des forêts du Québec. Cet objectif est depuis devenu la mission et la base de toutes les actions de l'Ordre.

Depuis 100 ans maintenant, les ingénieurs forestiers du Québec ont participé à façonner le Québec d'aujourd'hui et à l'évolution des pratiques forestières. La foresterie a contribué de façon marquante à l'établissement et au développement de la population québécoise. Les ingénieurs forestiers se sont adaptés aux défis de chaque époque en déployant sciences, connaissances et compétences pour mettre en valeur, protéger et conserver les ressources forestières.

Cent ans plus tard, la forêt, la foresterie et ses forestiers sont encore bien présents. Plus que jamais, à l'heure des changements climatiques, de l'aménagement écosystémique, des bois d'ingénierie et des biocarburants, l'ingénieur forestier est appelé à créer de la richesse à partir d'une des plus belles ressources renouvelables.

Pour le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., cet événement du centenaire sera l'occasion de regarder derrière, mais surtout de regarder devant et de se forger une vision d'avenir : « Les ingénieurs forestiers sont passionnés par la forêt. Notre histoire nous a permis de devenir des professionnels accomplis. Nous sommes fiers de nos aïeux qui ont défriché les sentiers que nous empruntons et contribués à bâtir le Québec d'aujourd'hui. Fiers des ingénieurs forestiers qui œuvrent actuellement à fournir aux Québécois et Québécoises tous les biens et services que peut générer de façon durable le milieu forestier et fiers de notre relève en devenir », d'affirmer M. Laliberté.

Pour célébrer l'anniversaire de la création de l'Ordre, un lancement virtuel des festivités du centenaire aura lieu le 19 mars prochain et toute la population y est conviée.

Quoi : Lancement des festivités du centenaire de la profession d'ingénieur forestier

Quand : Vendredi 19 mars, à 11 h

Lien pour assister au lancement : https://zoom.us/j/94354382541?pwd=Mk5rQzlZbHY3V0FxNnBJUkpOUEh2Zz09

Personnes invitées :

M. Pierre Dufour , ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs;

, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs; M. Robert Beauregard , ing.f., ing., Ph.D., vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes à l'Université Laval ;

, ing.f., ing., Ph.D., vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes à l'Université ; Mme Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval ;

; M. Jean-Claude Mercier , président de la Société d'histoire forestière du Québec

, président de la Société d'histoire forestière du Québec Mme Frédérique Bergeron, étudiante et présidente de la Semaine des Sciences forestières édition 2021.

Tout au cours de l'année, d'autres activités pour souligner cet anniversaire auront lieu aux quatre coins de la province telles des remises d'arbres, des visites terrain, des conférences et des campagnes de promotion de la profession et de la forêt. Pour les détails ou voir en rediffusion l'événement de lancement, visitez jai100ans.com.

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1949 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

SOURCE Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec

Renseignements: Mme Marie-Claude Dussault, MBA, Directrice des communications et de la formation continue, Cell. : (418) 929-9138, [email protected] ; Pour entrevues : M. François Laliberté, ing.f., M. Sc., Président, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Cell. : (418) 802-1434, [email protected]