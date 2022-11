L'Ordre des ingénieurs du Québec salue la nomination des ministres Jean Boulet et Sonia Lebel et leur offre sa collaboration pour renforcer la protection du public

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la parution des décrets officialisant les responsabilités du nouveau Conseil des ministres, l'Ordre des ingénieurs du Québec tient à féliciter M. Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable du domaine du bâtiment, ainsi que Mme Sonia Lebel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, pour leur nomination.

« Au cours des prochaines années, l'ensemble du Conseil des ministres aura la tâche importante de guider le Québec à travers des défis de taille. Ce dernier pourra compter sur notre entière collaboration », déclare la présidente de l'Ordre, Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA.

La surveillance des travaux, maillon essentiel à la chaîne de qualité

« L'Ordre des ingénieurs du Québec est notamment impatient de travailler avec M. Boulet pour faire avancer la mise en place de la surveillance obligatoire des travaux de construction, une mesure essentielle à la protection du public », affirme Mme Larivière-Mantha.

À cet égard, l'Ordre rappelle l'importance que les travaux de construction des ouvrages visés par la Loi sur les ingénieurs et la Loi sur les architectes fassent l'objet d'une surveillance par des professionnels. Cette mesure, qu'on retrouve ailleurs au Canada, permet d'assurer la qualité, la pérennité et la sécurité des ouvrages du Québec.

Vers la modernisation du Code de déontologie des ingénieurs

« L'Ordre se réjouit par ailleurs de renouveler sa collaboration avec Mme Lebel, qui avait également assumé la responsabilité de l'application des lois professionnelles de 2018 à 2020. Nous avons hâte de poursuivre le travail afin de voir à l'adoption du nouveau Code de déontologie des ingénieurs », poursuit Mme Larivière-Mantha.

Rappelons que le code de déontologie actuel date pour l'essentiel de 1976. Sa modernisation est nécessaire afin de s'arrimer à l'évolution de la profession d'ingénieur et aux besoins de la société. Une première mouture du nouveau code a été déposée pour étude à l'Office des professions du Québec en 2021.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 70 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur de toutes les disciplines du génie, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Source : Anne-Marie Beauregard, Conseillère séniore en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, 514 441-3697