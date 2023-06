L'Ordre des ingénieurs du Québec annonce la nomination de Patrick Savard au poste de directeur général

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - La présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Mme Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Patrick Savard, ing., MBA, ASC, au poste de directeur général. Il entrera en fonction le 14 août.

Titulaire d'un baccalauréat en génie civil de Polytechnique Montréal et d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal, Patrick Savard possède plus de 30 ans d'expérience à titre de gestionnaire et dirigeant dans le secteur public, dont près de 25 ans comme directeur général dans différentes municipalités du Québec.

M. Savard a été directeur général des villes de Brossard et de Longueuil de 2011 à 2022. Administrateur de sociétés certifié (ASC), il a également siégé aux conseils d'administration de l'aéroport Montréal Saint-Hubert de Longueuil, du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et de l'Office municipal d'habitation de Mont-Saint-Hilaire. Il occupe par ailleurs le poste de président du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain depuis mai 2022.

« M. Savard possède une impressionnante feuille de route qui témoigne de son profond engagement pour le service public. Sa vision stratégique et mobilisatrice ainsi que sa vaste expérience comme dirigeant de haut niveau seront des atouts indéniables pour l'Ordre et la communauté du génie. Il pourra compter sur une équipe pleinement engagée à assurer la protection du public », a déclaré Mme Larivière-Mantha.

M. Savard succédera à M. Louis Beauchemin, ing., qui prendra sa retraite à la mi-août. L'Ordre des ingénieurs du Québec tient à remercier M. Beauchemin pour son leadership rassembleur et tout le travail accompli depuis son arrivée à l'Ordre en novembre 2017.

