Résultats des élections 2026 au conseil d'administration de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est fier d'annoncer le renouvellement du mandat de Marc-Olivier Allard, CRIA pour la région 5 (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches) et l'élection de 2 nouveaux membres à son conseil d'administration : Caroline Boyce, CRHA pour la région 2 (Région 2 - Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides) et Alina Nusa Stamate, CRHA pour le secteur universitaire. Leur mandat est d'une durée de trois ans. Rappelons que les membres du CA sont élus par les CRHA | CRIA via un scrutin électronique qui s'est tenu du 2 au 9 avril dernier.

« C'est avec un grand enthousiasme que je félicite et accueille les nouvelles administratrices élues. Au nom du conseil d'administration, nous leur souhaitons un mandat riche en accomplissements et en collaboration. Je tiens à remercier chaleureusement les administrateurs sortants pour leur engagement et leur contribution précieuse à la mission de l'Ordre : la protection du public. Enfin, je salue toutes les candidatures reçues cette année. Leur diversité, leur dynamisme et leur professionnalisme illustrent parfaitement la vitalité de notre communauté CRHA | CRIA », a commenté Maxim Néron, CRIA, Adm.A., président du conseil d'administration.

Membres du conseil d'administration 2026-2027

Maxim Néron , CRIA, Adm.A. (Présidence et secteur syndical)

, CRIA, Adm.A. (Présidence et secteur syndical) Maxime Simard , CRIA, ECH (Région 1 - Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

, CRIA, ECH (Région 1 - Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) Caroline Boyce , CRHA (Région 2 - Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides)

, CRHA (Région 2 - Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides) Julie Jutras , CRIA (Région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec)

, CRIA (Région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec) Mario Côté , CRHA, Distinction Fellow (Région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec)

, CRHA, Distinction Fellow (Région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec) Noelle Dorothée Emessiene , CRHA, Adm. A. (Région 4 - Montréal)

, CRHA, Adm. A. (Région 4 - Montréal) Charles Baribeault , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Benjamin Gauthier , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Julie Moreau , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Marc-Olivier Allard , CRIA (Région 5 - Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches)

, CRIA (Région 5 - Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches) Alina Nusa Stamate , CRHA (Secteur universitaire)

, CRHA (Secteur universitaire) Martine Arial (nommée par l'Office des professions)

(nommée par l'Office des professions) Pascal Blanchette , ing. (nommé par l'Office des professions)

, ing. (nommé par l'Office des professions) Gladimy Telus , MBA, Adm.A. (nommé par l'Office des professions)

, MBA, Adm.A. (nommé par l'Office des professions) Sylvia Morin, B.A., IAS.A (nommée par l'Office des professions)

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA|CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Patrick Leblanc, Conseiller en affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514 571-6400, [email protected]