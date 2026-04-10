L'Ordre des CRHA accueille favorablement les ajustements administratifs annoncés à la Loi du 1 %

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés accueille favorablement les mesures administratives annoncées par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Pascale Déry, lesquelles apportent des clarifications ainsi qu'un élargissement des dépenses admissibles pour les programmes de formation découlant de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (Loi du 1 %).

En juin 2025, l'Ordre avait publié un avis faisant plusieurs propositions visant l'actualisation de la Loi du 1 % notamment en matière de compétences du futur et de formation informelle. L'Ordre appuie donc la volonté du gouvernement de clarifier l'admissibilité de certaines formations informelles structurées, telles que le coaching ou le mentorat, notamment par la mise à jour de la documentation et la mise en ligne d'un outil dynamique et facile d'utilisation. Nous croyons que ces ajustements auront un effet positif sur la planification des activités de formation des employeurs en plus d'être en cohérence avec l'évolution des pratiques sur le terrain.

De plus, l'élargissement de l'admissibilité des formations liées aux compétences du futur, communément appelées les soft skills, à l'ensemble des catégories d'employés, répond également à une proposition de l'Ordre. Alors que les compétences techniques ont une durée de vie de plus en plus courte, ces compétences sont devenues essentielles à l'agilité organisationnelle et contribuent à augmenter la productivité des travailleurs et des travailleuses.

« Considérant les transformations majeures qui affectent et affecteront notre économie et nos milieux de travail, ces changements administratifs apporteront une clarté et une flexibilité bienvenues aux mécanismes de formation de la main-d'œuvre issus de la loi du 1 %. Ils sont en droite ligne avec les recommandations formulées par l'Ordre dans son avis de juin 2025 ainsi qu'avec l'évolution des pratiques et des connaissances. Le développement et l'actualisation des compétences de la main-d'œuvre demeure le principal levier d'amélioration de la productivité et de la compétitivité de nos entreprises. », affirme Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre.

L'Ordre encourage néanmoins le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d'une refonte globale de la Loi du 1 % laquelle permettrait d'en optimiser les bénéfices pour les entreprises, les travailleurs et l'économie du Québec. En effet, ce n'est qu'en la revoyant dans son ensemble qu'elle pourra réellement devenir un véritable levier stratégique de rehaussement des compétences, de requalification et de soutien à la croissance plutôt qu'un simple exercice de conformité

À ce titre, l'Ordre suggère que la loi du 1 % évolue d'une logique comptable à une véritable logique de développement et propose ainsi de :

Remplacer le seuil d'assujettissement de la masse salariale par celui basé sur un nombre minimal d'individus, ainsi que la déclaration du montant investi en formation par le nombre d'heures de formations dispensées.

Faciliter la planification, la mise en œuvre et la reddition de comptes en étalant l'obligation sur plus d'un an

Soutenir davantage les milieux dans l'analyse des besoins de formation et l'élaboration d'un plan global

Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter l'avis soumis par l'Ordre, disponible ici.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Stéphane Pageau, Conseiller, Affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 438-885-8828, [email protected]