QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec la Caisse Desjardins de la Culture et Le Devoir, est fier de dévoiler aujourd'hui les dix personnalités qui deviendront membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.

Devant ou derrière les projecteurs, ces 10 personnalités ont façonné la culture québécoise, fait rayonner notre imaginaire et suscité la fierté, ici comme à l'étranger. Afin de souligner leur contribution remarquable au milieu des arts, le Conseil des arts et des lettres du Québec leur décernera le 9 juin 2025 le titre de Compagne ou de Compagnon des arts et des lettres du Québec. Dix personnalités deviendront membres honorifiques le 9 juin prochain. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Daniel Bélanger, Lorraine Desmarais, Jacques Fournier, D. Kimm, Diane Landry, Michel Levasseur, Manuel Mathieu, Mireille Métellus, Louis-Karl Picard-Sioui ainsi que Victor Quijada, recevront le titre de Compagne ou de Compagnon des arts et des lettres du Québec lors d'une cérémonie de remise d'insignes, animée par Sophie Fouron, qui se tiendra le 9 juin prochain à l'Espace orange de l'Édifice Wilder à Montréal.

L'Ordre des arts et des lettres du Québec, sous la présidence de Sophie Prégent, est une distinction honorifique accordée par le CALQ qui rend hommage à des personnalités du milieu culturel pour leur apport exceptionnel à l'essor et à la réputation d'excellence des arts et des lettres du Québec, ici et à l'étranger. De courtes biographies des récipiendaires se trouvent en annexe.

« Alors que le monde traverse une période particulièrement complexe, les arts sont un moteur de sens, de dialogue et de transformation. Au nom du CALQ, je tiens à exprimer notre immense reconnaissance à ces personnalités au parcours exceptionnel, qui, par leur créativité et leur grand talent, ont contribué de façon unique à enrichir notre culture. Félicitations aux dix récipiendaires qui joignent aujourd'hui les rangs de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Je leur souhaite la bienvenue au sein de cette grande famille de cœur. » - Véronique Fontaine, présidente-directrice générale, Conseil des arts et des lettres du Québec

« Ancrée dans le milieu culturel auquel elle se dédie à 100% depuis trente ans, la Caisse de la Culture accompagne les artistes, artisans, travailleurs autonomes, entreprises et organismes culturels dans la réalisation de projets qui leur tiennent à cœur. En cette année anniversaire, la Caisse est fière de s'allier à nouveau au CALQ pour fêter ensemble trois décennies à œuvrer auprès du milieu culturel. La cérémonie de l'Ordre des arts et des lettres nous offre une occasion privilégiée de célébrer, en soulignant le parcours remarquable de personnalités ayant contribué à faire vibrer et rayonner notre culture », a déclaré Marie-Christine Cojocaru, directrice générale de la Caisse de la Culture.

L'Ordre des arts et des lettres du Québec

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du CALQ, l'Ordre des arts et des lettres du Québec est remis à des artistes, écrivains et écrivaines, enseignants et enseignantes, gestionnaires et mécènes dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec. La distinction est symbolisée par un insigne conçu par l'artiste joaillière Christine Dwane. 167 personnalités québécoises portent l'insigne à ce jour.

Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Les Compagnes et Compagnons sont recommandés par le Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, un jury mis sur pied pour évaluer les candidatures reçues à l'issue d'un appel de candidatures annuel. Leurs recommandations sont entérinées par le conseil d'administration du CALQ. Cette année, ce jury était composé de Anne-Marie Blouin, Michel Dallaire, Karla Etienne, Monique Giroux, Pierre Thibault, Michel Jean et Jocelyn Robert.

À propos de la Caisse Desjardins de la Culture, partenaire officiel de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Alliée des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin pour les organismes et les entrepreneurs, la Caisse Desjardins de la Culture est une coopérative financière solidement ancrée dans son milieu. Depuis 30 ans, elle accompagne les artistes, artisans et travailleurs autonomes dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, offre aux entreprises et organismes culturels des services financiers adaptés à leur réalité et participe au développement socioéconomique du milieu culturel en soutenant des démarches et des projets structurants.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Le CALQ tient à remercier la Caisse Desjardins de la Culture, partenaire principal et Le Devoir, partenaire média, pour leur précieuse collaboration.

Annexe

Biographies des récipiendaires 2025

Daniel Bélanger

Né à Montréal, l'auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger s'impose dès son premier album, Les insomniaques s'amusent, en 1992. Depuis, il enthousiasme la critique et le public par ses chansons mariant humour, tendresse et mélancolie, serties d'arrangements novateurs et fusionnant différents genres. Il s'est aventuré avec bonheur au cinéma, en littérature et au théâtre. Trente-deux prix Félix récompensent son œuvre protéiforme, consacrant sa place auprès des plus grands orfèvres de la chanson francophone.

Lorraine Desmarais

Pianiste, compositrice, arrangeuse, cheffe d'orchestre et pédagogue, Lorraine Desmarais est une pionnière du jazz québécois. Au fil de sa carrière qui s'étend sur cinq décennies et quatre continents, elle s'est illustrée par sa polyvalence et sa créativité, passant du trio au big band et de la musique de film au monde classique. Treize albums et d'innombrables prix et distinctions attestent son immense contribution au patrimoine musical québécois.

Jacques Fournier

Relieur, Jacques Fournier est le directeur fondateur des Éditions Roselin, spécialisées dans la conception et la production de livres d'artistes innovant par leur forme et leur contenu. Depuis 30 ans, en collaboration avec des artistes issus des arts visuels, de la littérature et des métiers d'art, il a réalisé une quarantaine d'ouvrages qui se trouvent dans des collections privées et institutionnelles. Exposées ici et à l'étranger, ses œuvres lui ont valu deux Grand prix des métiers d'art du Québec et le titre de Membre artisan professionnel émérite décernés par le Conseil des métiers d'art du Québec.

D. Kimm

Poète, performeuse, réalisatrice et metteuse en scène, D. Kimm est une artiste interdisciplinaire basée à Montréal où elle dirige Les Filles électriques et le Festival Phénomena. Réputée pour son engagement envers les arts vivants, D. Kimm est reconnue pour sa capacité à transgresser les frontières sectorielles en favorisant les échanges, l'hybridation et l'inclusion de tous les artistes, embrassant toutes leurs différences.

Diane Landry

Artiste en arts visuels, Diane Landry ancre sa pratique artistique dans la ville de Québec. En 40 ans de carrière professionnelle et avec près d'une centaine d'expositions individuelles, elle a suscité l'émerveillement sur la scène internationale. Ses œuvres ont circulé sur quatre continents lors d'évènements majeurs et s'inscrivent dans de grandes collections publiques et privées. Elle a obtenu de nombreuses reconnaissances, notamment l'une des prestigieuses bourses de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation à New York.

Michel Levasseur

Diffuseur visionnaire, producteur téméraire et gestionnaire dynamique, Michel Levasseur a dirigé pendant quarante ans le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville, réputé lieu de convergence des musiques expérimentales et d'improvisation. À la barre du FIMAV et des Disques VICTO, il a révélé au public des musiciennes et musiciens exceptionnels et propulsé de nombreuses carrières d'artistes d'ici sur la scène internationale. Deux prix Opus et plusieurs hommages soulignent sa contribution au rayonnement des arts d'avant-garde.

Manuel Mathieu

Né à Port-au-Prince, Manuel Mathieu emploie peinture, sculpture, vidéo, poésie et installation pour explorer les liens entre passé et présent, personnel et politique. Prisées sur le circuit de l'art contemporain international, ses œuvres sont exposées à travers le monde et figurent dans de prestigieuses collections publiques et privées. Il a doté le Musée des beaux-arts de Montréal du premier fonds dédié à l'acquisition d'œuvres d'artistes québécois et canadiens émergents, non ou sous représentés dans la collection du Musée. En 2023, son film Pendulum a remporté le prix du Meilleur court métrage au Festival international des films sur l'art, tandis qu'un an plus tard, en 2024, il fut récipiendaire de la Médaille du roi Charles III, soulignant sa contribution au Canada.

Mireille Métellus

Comédienne, enseignante, orthopédagogue et intervenante psychosociale, Mireille Métellus a embrassé avec une même passion l'enseignement, la télévision, le cinéma, le théâtre et la danse. Par la diversité des rôles qu'elle a interprétés, elle a attiré un nouveau public en salles et rendu visibles des expériences humaines souvent occultées, nous amenant à poser un regard différent sur la société. Son inextinguible engagement artistique et communautaire en fait l'une des artistes afrodescendantes les plus connues et appréciées du Québec.

Louis-Karl Picard-Sioui

Écrivain, performeur, historien, anthropologue et commissaire en arts visuels basé à Wendake, Louis-Karl Picard-Sioui est membre du clan du Loup du peuple wendat. En 2015, il a cofondé l'organisme Kwahiatonhk ! afin de développer, promouvoir et diffuser les littératures autochtones, notamment à travers le Salon du livre des Premières Nations dont il prend la relève. Son œuvre d'une grande diversité lui sert à partager la sagesse et les valeurs de ses ancêtres, à exprimer son individualité et à offrir aux siens et au monde une vision contemporaine des réalités autochtones.

Victor Quijada

Danseur, chorégraphe, réalisateur, mentor et pédagogue, Victor Quijada est passé des clubs de hip-hop de Los Angeles aux Grands Ballets Canadiens avant de fonder sa compagnie, RUBBERBAND, en 2002. Quelque soixante œuvres portent l'empreinte de son langage chorégraphique inventif où les codes du breakdance, du ballet et de la danse contemporaine s'enrichissent et s'entrecroisent. Il a depuis élaboré une méthode enseignée mondialement et remporté quatorze prix témoignant de sa dynamisation du milieu chorégraphique québécois.

