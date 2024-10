INVITATION AUX MÉDIAS - Un cocktail haut en couleur pour les 70 ans de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - L'Ordre des administrateurs agréés du Québec invite les médias à assister à son cocktail 70e anniversaire. Cet événement historique sera animé par Bruny Surin, médaillé d'or olympique, chef de mission du Canada aux Jeux olympiques de 2024. Plusieurs personnalités du milieu des affaires ainsi que des représentants officiels seront sur place pour l'occasion et des prix et distinctions seront remis à des membres émérites. Différents moments permettront de marquer l'apport de l'Ordre pour assurer la protection du public, mission qui est menée en veillant à la qualité du travail et à l'intégrité des gestionnaires et des administrateurs membres, tout en inspirant les organisations québécoises à adopter les meilleures pratiques de gestion et de gouvernance depuis les 70 dernières années.

M. Louis Carrier, président de l'Ordre, et Mme Nathalie Parent, directrice générale, seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date : 7 novembre 2024

Heure : 17 heures

Endroit : Hôtel Four Seasons, 1440 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z5

Occasion photo : Il vous sera également possible de prendre des photos de l'animateur et des représentants de l'organisation à la fin de la présentation.

SVP, confirmez votre présence auprès de Marie-Eve Carignan, relationniste.

À propos de l'Ordre des Adm.A. L'Ordre des administrateurs agréés est l'ordre professionnel dédié à la gestion et à la gouvernance des organisations. Ses membres sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance et de la gestion sous toutes ses formes, dans tous les secteurs d'activités et sphères des organisations.

SOURCE Ordre des administrateurs agréés du Québec

Source - Renseignements : Marie-Eve Carignan, relationniste de presse. Téléphone : +1 514-668-9187, Courriel : [email protected]