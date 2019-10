L'Oratoire Saint-Joseph lance sa campagne de financement populaire et offre au public un grand spectacle gratuit : Si l'Oratoire m'était conté

« Dès les débuts, frère André invitait les gens qu'il rencontrait à l'aider à réaliser son projet. Son rêve de bâtir un grand sanctuaire en l'honneur de saint Joseph était, dès le départ, partagé par un grand nombre d'hommes et de femmes. Cet enthousiasme ne s'est jamais démenti à travers les époques. Le spectacle que nous vous offrons aujourd'hui est notre façon de remercier l'ensemble des donateurs, passés et présents, qui ont contribué et contribuent encore aujourd'hui à faire de l'Oratoire Saint-Joseph un joyau patrimonial et qui participeront à sa modernisation », souligne père Claude Grou, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint‑Joseph du Mont‑Royal.

« Bien ancré dans l'histoire et la culture des Montréalais, l'Oratoire souhaitait marquer le lancement de la campagne de financement populaire en offrant un spectacle original retraçant en musique, en images et en paroles, les faits marquants de son histoire. Le défi de synthétiser 115 ans d'archives était grand! En collaboration avec plusieurs intervenants artistiques, nous présenterons le 24 octobre prochain un spectacle riche d'anecdotes, d'émotions et de surprises », a exprimé Jean-François Porlier, comédien, concepteur et animateur de l'événement.

Truffé d'anecdotes et retraçant les moments marquants de l'histoire de l'Oratoire Saint-Joseph, le spectacle Si l'Oratoire m'était conté pourra compter, entre autres, sur la participation des Petits Chanteurs du Mont-Royal, d'un quatuor à cordes, de Vincent Boucher, organiste titulaire de l'Oratoire et claveciniste pour l'occasion, qui viendront bonifier le récit. On y fera également un clin d'œil à une prestation d'Offenbach qui avait marqué les esprits.

Une campagne publicitaire créative à compter du 24 octobre

Dans l'objectif de susciter l'intérêt des Montréalais, Québécois, Canadiens et visiteurs étrangers à contribuer à la préservation et à la modernisation de l'Oratoire en soutenant un projet qui offrira la plus haute fenêtre sur la ville, une campagne publicitaire réalisée par l'agence montréalaise Rouge On Blue sera lancée le 24 octobre prochain, simultanément avec le spectacle Si l'Oratoire m'était conté.

Présentée en trois phases, cette offensive publicitaire audacieuse mettra l'accent sur le ciel de Montréal et la future vue imprenable que pourront admirer les visiteurs depuis le nouvel Observatoire qui sera situé au sommet de l'Oratoire. Elle se déclinera en affichage, publicité imprimée, internet et radio.

Pour des visuels de la première phase de cette campagne publicitaire, veuillez consulter le lien Dropbox : S'éleverpourl'avenir

Un microsite participatif incluant des témoignages de personnalités

Le microsite participatif, mis en ligne le 24 octobre, permettra aux visiteurs de partager leur attachement à l'Oratoire, d'en apprendre plus sur le grand projet d'aménagement et d'y effectuer des dons.

On pourra également y visionner des capsules vidéo de personnalités publiques, dont Yannick Nézet-Seguin, Denys Arcand, Denis Coderre, Sœur Angèle, Grégory Charles et Denis Gagnon, qui ont accepté de partager leur attachement à l'Oratoire en appui à la campagne de financement.

À propos des travaux d'aménagement

Les travaux inaugurés en mars 2019 permettront de mieux accueillir les Montréalais et les visiteurs du monde entier dans un site plus vert, plus convivial et plus accessible. La création de l'Observatoire au sommet de la basilique - la plus haute fenêtre sur Montréal - offrira une expérience exceptionnelle qui permettra de développer le plein potentiel du sanctuaire.

Gardien d'un patrimoine historique, religieux, naturel, architectural et culturel qui contribue au rayonnement de la métropole, l'Oratoire Saint-Joseph est une destination spirituelle et touristique incontournable, alors que le sanctuaire ouvre ses portes à quelque 2 millions de visiteurs par année. Situé sur le mont Royal, l'Oratoire est conscient de la valeur inestimable de l'environnement naturel qu'il protège et conserve.

SOURCE L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour obtenir une entrevue avec père Claude Grou ou Jean-François Porlier, veuillez communiquer avec : Geneviève Cormier / Christella Massimo, Massy Forget Langlois relations publiques, Bureau : 514 842-2455, postes 22 / 23, Cellulaires : 514 941-5640 / 514 531-1264, gcormier@mflrp.ca / cmassimo@mflrp.ca