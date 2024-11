L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal accueille son nouveau recteur

MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - C'est avec plaisir que nous annonçons la nomination de père Bernard Antoine, c.s.c., au poste de recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Son entrée en poste sera officialisée par la cérémonie d'installation qui aura lieu le dimanche 1er décembre 2024. Cette messe sera présidée par Père Claude Grou, c.s.c., supérieur de la Province canadienne de Sainte-Croix.

Le nouveau recteur de l’Oratoire Saint-Joseph, père Bernard Antoine, c.s.c. Crédit photo Julien Perron-Gagné (Groupe CNW/L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal)

Père Antoine est le 16e Religieux de Sainte-Croix à occuper ce poste de direction depuis les origines du sanctuaire à l'automne 1904. Par son rôle de recteur, il assume la direction de l'œuvre, sa gestion et son développement.

« Depuis sept ans, sa présence à la fois réservée et rayonnante, son écoute attentive et son sens de l'accueil, lui ont valu la sympathie et la confiance des pèlerins, du personnel et de ses confrères », a déclaré Père Claude Grou, c.s.c. Père Antoine succède à père Michael M. DeLaney, c.s.c. avec qui il a fait équipe à titre de vice-recteur à la pastorale au cours des quatre dernières années.

« J'accepte cette charge dans la joie de servir l'Oratoire et sa mission, son équipe dévouée et ses fervents pèlerins », a mentionné père Antoine qui connaît bien l'Oratoire Saint-Joseph, y ayant œuvré depuis 2017. « Tous, nous vivons une joie profonde, indicible, d'être en ce lieu béni, à la suite de saint frère André, pour accueillir des visiteurs de toutes langues et cultures dans un esprit d'ouverture, de foi, et de compassion. »

L'équipe et le conseil d'administration de l'Oratoire remercient père Michael DeLaney, c.s.c., dont le mandat de recteur aura été marqué par les circonstances exceptionnelles d'une pandémie mondiale, mais aussi par une année spéciale à saint Joseph et des thèmes pastoraux inspirants sur l'espérance et la paix, des valeurs qui lui sont chères.

À propos de père Bernard Antoine, c.s.c.

Né à Dondon, en Haïti, Bernard Antoine a été baptisé le 19 mars, en la fête de saint Joseph. À l'âge de 20 ans, il entre dans la Congrégation de Sainte-Croix et est ordonné prêtre le 19 décembre 1993. De 1993 à 2000, il enseigne au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours à Cap-Haïtien, puis s'y voit confier diverses responsabilités à la direction pédagogique. Il y reviendra de 2009 à 2017 comme professeur de psychologie et directeur général. Entre ces deux engagements, il poursuit des études supérieures à Paris en éducation puis est nommé directeur de la maison de formation des séminaristes de Sainte-Croix d'Haïti. À cette longue feuille de route, s'ajoute également une formation d'ingénieur.

De son île natale à l'Île de Montréal où il atterrit en 2017, le parcours de père Antoine est riche d'expériences, de connaissances, de rencontres et d'engagements qu'il saura assurément mettre à profit dans ses nouvelles fonctions à l'Oratoire.

À propos de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - www.saint-joseph.org

Gardien d'un patrimoine matériel et immatériel précieux, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est le plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph. Il reçoit chaque année quelque deux millions de pèlerins et visiteurs, ce qui en fait une destination spirituelle et touristique exceptionnelle et un symbole pour Montréal. Ouvert sur le monde, il représente un haut lieu de paix et offre un accueil inconditionnel.

