MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Une imposante sculpture en hommage aux migrants et aux réfugiés a été dévoilée à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, le jeudi 3 novembre 2022, en présence de dignitaires et de l'artiste canadien Timothy Schmalz.

L'Oratoire Saint-Joseph - situé dans l'arrondissement multiculturel de Côte-des-Neiges également appelé le quartier des nations - accueille la sculpture Angels Unawares dans la continuité de la mission de son fondateur, saint frère André, c.s.c. Carrefour international, l'Oratoire est un lieu significatif d'accueil pour nombre de personnes lors de leur arrivée au pays.

L'œuvre installée sur la terrasse, illustre, entassés sur un bateau, des enfants, des femmes et des hommes d'origines et d'époques différentes. Au centre de cette foule hétéroclite émergent des ailes d'anges, suggérant ainsi la présence du sacré parmi elle.

« Pour la réalisation de cette sculpture, je me suis inspiré de cet extrait du Nouveau Testament : N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges. (Lettre aux Hébreux 13, 2). Plusieurs de mes œuvres illustrent d'ailleurs le sacré, elles sont comme des prières visuelles », explique Timothy Schmalz.

« Nous sommes honorés d'accueillir cette belle sculpture qui nous rappelle le devoir d'hospitalité et de solidarité envers chaque être humain. Avec cette sculpture qui reflète la situation de milliers de personnes à travers le monde, nous nous souviendrons chaque jour de tous ceux qui quittent leur patrie à la recherche d'une vie meilleure. Nous les inclurons dans nos prières de façon particulière », a déclaré père Michael DeLaney, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.

Cette sculpture de bronze de 3,5 tonnes mesurant 6 m de longueur sur 3,6 m de hauteur est prêtée à l'Oratoire pour un an. Reproduite en plusieurs exemplaires, l'œuvre a d'abord été inaugurée par le pape François sur la place Saint-Pierre à Rome en septembre 2019, à l'occasion de la 105e Journée mondiale du migrant et du réfugié.

Artiste du sacré - Le concepteur de l'œuvre Timothy P. Schmalz, est un artiste ontarien mondialement connu. L'une de ses plus célèbres réalisations est Homeless Jesus qui représente Jésus en tant que personne sans-abri, dormant sur un banc. Des bronzes au langage d'humanité.

Gardien d'un patrimoine matériel et immatériel précieux, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est le plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph. Il reçoit chaque année quelque deux millions de pèlerins et visiteurs, ce qui en fait une destination spirituelle et touristique exceptionnelle et un symbole pour Montréal. Ouvert sur le monde, il représente un haut lieu de paix et offre un accueil inconditionnel.

