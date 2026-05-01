L'OQLF dévoile les résultats d'une opération menée sur de grandes artères commerciales

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française rend publics les résultats d'une opération menée dans près de 1 000 commerces de la grande région de Montréal. Cette opération avait pour but d'évaluer le respect du droit des consommatrices et des consommateurs d'être informés et servis en français.

Ensemble des commerces visités (Groupe CNW/Office québécois de la langue française)

Les visites, annoncées à l'avance aux associations locales de commerçants, ont eu lieu dans les commerces situés sur le boulevard Taschereau, sur le boulevard des Laurentides et dans le Quartier latin. Elles ont permis à l'Office de s'assurer que la clientèle a accès à un service, à des factures et à des terminaux de paiement en français. Elles ont également fourni à l'Office l'occasion d'analyser dans quelle mesure la règle de la nette prédominance du français dans l'affichage extérieur est respectée.

À la lumière des résultats obtenus, l'Office a pu constater que le service en français était disponible dans 98 % des commerces visités, que le français occupait un espace nettement prédominant dans 92 % des affichages extérieurs ayant fait l'objet d'une analyse, et que les factures et les terminaux en français présentaient des taux de conformité qui étaient respectivement de 89 % et de 87 %. Au total, 217 entreprises présentaient au moins un élément à corriger, ce qui correspond à un taux de 23 %.

L'Office a communiqué avec les entreprises en question afin de discuter avec elles des ajustements à apporter et de les accompagner dans la mise en place de solutions. À ce jour, 70 % des corrections demandées dans les dossiers concernés ont été apportées.

Faits saillants

Au cours de la dernière année, plus de 10 000 plaintes ont été transmises à l'Office.

Pour répondre aux préoccupations de la population, l'Office accroît donc sa présence sur le terrain, notamment dans certains secteurs d'activité ou dans certaines zones géographiques pouvant présenter des enjeux en matière de respect de la Charte de la langue française .

. La Charte prévoit que les consommatrices et consommateurs au Québec ont le droit d'être informés et servis en français, et que les factures, reçus et informations des terminaux de paiement doivent être au moins disponibles en français. Cette règle prévaut depuis 1977.

prévoit que les consommatrices et consommateurs au Québec ont le droit d'être informés et servis en français, et que les factures, reçus et informations des terminaux de paiement doivent être au moins disponibles en français. Cette règle prévaut depuis 1977. Depuis le 1er juin 2025, le français doit être nettement prédominant dans l'affichage de tout nom d'entreprise ou de toute marque de commerce visible depuis l'extérieur d'un commerce.

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À propos de l'Office québécois de la langue française

Par ses actions, l'Office permet aux Québécoises et aux Québécois de vivre, de travailler, d'être informés et de recevoir des services en français. Il accompagne et outille les entreprises afin de s'assurer du respect de la Charte de la langue française, offre des outils et des services linguistiques et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]