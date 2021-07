TORONTO, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Les résultats du sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia, diffusés aujourd'hui, indiquent que l'optimisme des épargnants a beaucoup augmenté par rapport au début de la crise, particulièrement du côté des Canadiens qui ont rencontré un conseiller.

Mesure de l'optimisme des épargnants, l'indice de confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia poursuit son mouvement à la hausse depuis sa dernière publication. En effet, il est passé de 100 en mai 2020 à 117 en novembre 2020, puis à 126 en mai 2021. Parmi les Canadiens interrogés, ceux qui ont rencontré un conseiller au cours des six derniers mois ont affirmé à 87 % que ce dernier leur avait donné confiance en leur situation financière. La proportion est beaucoup plus élevée que celle de 74 % chez les gens qui n'avaient pas rencontré de conseiller.

« Ces résultats témoignent de l'importance des rencontres régulières avec un conseiller financier pour améliorer la confiance des épargnants de façon significative. Dans un contexte aussi incertain qu'une pandémie, la valeur des conseils l'emporte », déclare Neal Kerr, chef du réseau canadien de Gestion mondiale d'actifs Scotia.

Le sondage a également révélé ce qui suit à propos des personnes qui ont rencontré leur conseiller durant les six derniers mois :

85 % des répondants disent que leur conseiller les aide à maintenir le cap sur leurs objectifs, et ce, peu importe les fluctuations du marché;

85 % des répondants sont satisfaits de la façon dont leur conseiller a communiqué avec eux.

Les Canadiens auraient intérêt à obtenir plus de conseils financiers dans certains domaines. Un peu moins de 30 % ont un plan financier détaillé par écrit et plus de la moitié des personnes interrogées (58 %) aimeraient obtenir davantage de soutien de la part de leur conseiller afin de se sentir plus en confiance.

« Notre mission consiste à favoriser la réussite financière de nos clients en leur fournissant des solutions d'investissement remarquables, accompagnées de conseils complets en matière de planification de patrimoine. Comme en témoignent les résultats du sondage, cela convient particulièrement aux épargnants canadiens. Il sera encourageant de constater que la qualité des conseils qu'ils reçoivent continue de s'améliorer », ajoute M. Kerr.

À propos du sondage sur la confiance des investisseurs

Le sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia a été mené en ligne par Environics Research du 1er au 5 mai 2021. Il a été effectué auprès de 1 040 Canadiens âgés de 25 ans et plus qui détiennent des actifs investissables d'au moins 25 000 $ (pour un ménage) et qui participent aux décisions de leur ménage en matière de placements. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du genre, de la région et des actifs investissables du ménage afin de dresser un portrait exact de la population.



