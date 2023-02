QUÉBEC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Le prochain PDG d'Hydro-Québec devra posséder une feuille de route impressionnante comme gestionnaire, avoir le souci de la transparence et accepter de répondre aux questions, estime le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay. Celui-ci veut s'assurer que le nouveau PDG ne soit pas qu'un simple porte-voix de Pierre Fitzgibbon.

C'est pourquoi l'opposition officielle demande d'entendre le candidat du gouvernement en commission parlementaire afin de connaître sa vision énergétique pour le Québec dans les 30 prochaines années. Il faut aussi entendre cette personne sur les besoins actuels et futurs en matière énergétique et sur les investissements publics nécessaires pour réaliser la transition énergétique.

Marc Tanguay rappelle d'ailleurs qu'en 2006, François Legault, alors dans l'opposition, réclamait aussi une telle démarche :

« Avant de confirmer en poste le président du conseil d'administration et le PDG d'une société d'État, que ces personnes soient vues en Commission de l'administration publique essentiellement pour revoir l'expérience de gestion de ces dirigeants, pour s'assurer qu'elles sont bien nommées d'abord pour leurs compétences. » -François Legault, décembre 2006.

D'autre part, face aux récentes déclarations du ministre Fitzgibbon qui avouait son ignorance de la Loi d'Hydro-Québec, il est très inquiétant d'apprendre que le ministre rencontre présentement des candidats sans même avoir entendu les recommandations du conseil d'administration.

« François Legault et Pierre Fitzgibbon n'ont pas de vision à long terme quant à l'avenir énergétique du Québec et les choix cruciaux que cela implique. Hydro-Québec n'est pas leur jouet qu'ils pourraient contrôler comme bon leur semble. La direction de cette importante société d'État doit être confiée à une personne qui pourra développer une vision à long terme et qui ne sera pas la simple exécutante du gouvernement. Si la CAQ croit vraiment avoir la meilleure candidature possible, elle acceptera notre demande de rencontrer le candidat ou la candidate en commission parlementaire afin de connaître sa vision d'avenir et son désir d'œuvrer avec une saine autonomie et en toute transparence. Il en va de l'intérêt économique des Québécois. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« Le nouveau PDG d'Hydro-Québec devra avoir une réelle vision de l'avenir énergétique du Québec. Il devra faire preuve de leadership et ne pas simplement appliquer les règles imposées par Pierre Fitzgibbon. »

- Gregory Kelley, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et député de Jacques-Cartier

