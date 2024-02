L'opposition officielle propose une solution pour réduire les délais en regroupement familial

QUÉBEC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - André A. Morin, porte-parole en matière d'immigration, de francisation et d'intégration dénonce les délais inhumains actuels, en matière de regroupement familial, découlant d'une réduction idéologique de l'immigration permanente par la CAQ.

En effet, il y a actuellement 38 400 Québécois qui sont en attente de retrouver leurs proches alors que le gouvernement Legault n'accepte d'en recevoir qu'un maximum de 10 600 par année. À ce rythme, l'attente pour ces Québécois sera de plus de 3 ans pour pouvoir retrouver leurs proches. Dans le reste du pays, ces cas se règlent en seulement 12 mois.

Le Parti libéral du Québec demande à la ministre de planifier le règlement de ces 38 400 dossiers au cours des 24 prochains mois afin de désengorger la liste d'attente et ainsi ramener le délai d'attente au même niveau qu'ailleurs au Canada. Le député de l'Acadie ajoute que ces personnes sont accueillies par leurs proches, ne nécessitent donc pas de nouveaux logements et sont pour la plupart francisés.

« Pourquoi une demande de parrainage d'un conjoint vivant à l'étranger prend-il 3 fois plus de temps au Québec que dans le reste du pays? Par sa gestion migratoire chaotique et idéologique, la CAQ crée deux classes de citoyens au Canada. Nous proposons à la ministre de mettre sur pied un plan sur 24 mois afin d'écouler la liste d'attente et ainsi permettre enfin à ces 38 400 Québécois d'être réunis avec leurs familles. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

