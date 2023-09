L'opposition officielle exige que le Principe de Joyce soit ajouté dans le Projet de loi no32

QUÉBEC, le 17 sept. 2023 /CNW/ - L'opposition officielle votera en faveur de l'adoption du principe du Projet de loi no32, Loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux, mais il demeure impératif que l'on y inscrive le Principe de Joyce, affirme André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Le député libéral de l'Acadie souhaite que le gouvernement caquiste entende le consensus des groupes qui ont participé aux consultations du PL32, la semaine dernière, qui réclamaient la reconnaissance du racisme systémique et que le Principe de Joyce soit inclus dans le texte législatif. C'est pourquoi il a l'intention de déposer un amendement à l'article 1 en ce sens, lors de l'étude détaillée du projet de loi.

Malgré le manque de consultation du gouvernement de la CAQ auprès des Premières Nations et des Inuit, en amont de son dépôt, certains ont convenu que la première version du projet de loi est un premier pas, mais qu'il est nécessaire de l'améliorer. En ce sens, M. Morin affirme que la volonté de l'opposition officielle est de collaborer afin d'adopter le meilleur projet de loi et le plus fidèle que possible aux demandes des Premières Nations.

« Comme nous l'ont demandé tous les groupes entendus, l'ajout du Principe de Joyce dans un article du projet de loi est une condition essentielle pour que nous appuyions la mouture finale du PL32. Si la CAQ refuse d'écouter les demandes des Premières Nations et des Inuit, nous ne nous ferons pas complices de son entêtement. La sécurité de tous dans notre réseau de la santé n'est pas négociable. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit

