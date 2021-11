L'opposition officielle déplore la définition désobligeante de François Legault des « anglophones historiques »

QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre François Legault, lors de son récent discours inaugural et dans ses précisions publiques qui suivaient, a fait référence de façon méprisante à la « communauté anglophone historique » du Québec. David Birnbaum, député de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations avec les Québécois d'expression anglaise, a déploré les paroles du premier ministre, les qualifiant de « …au mieux, naïves; au pire, rétrogrades ».

« Il est inacceptable que le premier ministre de tous les Québécois se permette de qualifier comme « historique » la communauté vibrante des Québécois d'expression anglaise qui a participé et qui va continuer à participer à construire notre Québec moderne - une communauté qui contribue au rayonnement de notre langue française commune, une communauté qui a le droit inaliénable d'accès aux services dans sa langue. »

« Peut-être, le premier ministre le sait-il mieux : il a expliqué aux journalistes, suite à son discours, que, oui, afin d'établir l'accès aux services, seuls les « anglophones historiques » devraient y être éligibles, c'est-à-dire, ceux qui ont le droit acquis de fréquenter l'école en anglais au Québec. Que l'on soit clair : depuis plus de 35 ans, à travers les mandats de sept premiers ministres successifs du Québec, 11 ministres de la Santé et des Services sociaux, y compris M. Legault, lui-même, il n'y a jamais eu quelque restriction que ce soit de cette nature qui soit imposée. Selon ce fier contrat social Québécois, une femme de langue anglaise, à la veille d'accoucher à New Carlyle, une adolescente qui souffre de l'anxiété à Sherbrooke, ou un aîné devant un diagnostic d'Alzheimer à Châteauguay peuvent être assurés des services essentiels dans leur langue, l'anglais. Les paroles du premier ministre mettent en péril ce contrat social, et il devrait s'expliquer! »

-David Birnbaum, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations avec les Québécois d'expression anglaise

