L'Opposition officielle convainc le ministre Carmant d'offrir un soutien aux jeunes de la DPJ pour le passage à la vie adulte

QUÉBEC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - En réponse aux demandes soutenues de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse, Mme Kathleen Weil, de garantir un soutien prolongé de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) aux jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans, le ministre Carmant a finalement déposé un amendement qui va en ce sens à son projet de loi no15, Loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives.

Plus tôt cette semaine, la députée de Notre-Dame-de-Grâce avait d'ailleurs accueilli à l'Assemblée nationale des représentants du Collectif Ex-placé DPJ qui demandaient justement que cette mesure soit incluse dans le projet de loi actuellement à l'étude. Grâce à son travail acharné et à son attachement profond au sort des jeunes qui vivent des difficultés, Mme Weil a su rallier le ministre à la cause et a reconnu la collaboration de ce dernier qui a semblé émotif lors de l'adoption de l'amendement.

« Je me réjouis particulièrement pour les jeunes. C'est pour eux que nous faisons tout ce travail. Je suis aussi très heureuse que les représentants du Collectif Ex-placé DPJ aient accepté mon invitation à l'Assemblée nationale afin de porter leur message au ministre. Je remercie celui-ci sincèrement pour son ouverture et son écoute. »

-Kathleen Weil, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse

