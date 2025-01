L'opposition libérale veut entendre le PDG de Lion Électrique en commission parlementaire

QUÉBEC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - À la lumière des récentes révélations rapportées dans les médias sur l'entreprise Lion Électrique, le Parti libéral réclame une commission parlementaire afin d'entendre notamment le PDG de l'entreprise, Marc Bédard. Ce sont le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, et sa collègue porte-parole en emploi, Madwa-Nika Cadet, qui en ont fait la demande écrite à la Commission de l'économie et du travail.

Dans sa demande, le député libéral de Nelligan réfère à un article de Radio-Canada, qui fait état de présentation de fausses commandes, de prévisions irréalisables, d'un optimisme de façade et de la non-communication de mauvaises nouvelles comme l'annulation de commandes ou des problèmes persistants avec les produits. De possibles manquements à la Loi sur les valeurs mobilières sont aussi évoqués.

En outre, depuis sa création, Lion Électrique a reçu des sommes considérables du gouvernement du Québec pour un total de 177 millions de dollars. Ces investissements répétés par le gouvernement ont mis en confiance de petits investisseurs qui ont tout perdu, parfois même les économies d'une vie. « Que savait exactement le gouvernement caquiste sur ce stratagème odieux? », s'interroge le député libéral de Nelligan.

À cet égard, les porte-paroles de l'opposition officielle proposent également de convoquer en commission parlementaire, la ministre actuelle de l'Économie et de l'Innovation, Christine Fréchette, ainsi que son prédécesseur, Pierre Fitzgibbon. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, serait également appelée à témoigner.

« Si l'entreprise a profité de l'aide gouvernementale pour enrichir ses dirigeants et berner de petits investisseurs, il est urgent de connaître la vérité, de faire la lumière sur de possibles abus de programmes de subvention et de trouver des moyens pour éviter que d'autres scénarios semblables ne se reproduisent. Visiblement, il y a des investisseurs qui ont été trompés impudemment et qui ont perdu énormément, voire l'entièreté de leurs économies. On ne peut pas demeurer les bras croisés. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

