L'opposition libérale souhaite que le Plan d'action jeunesse 2025-2030 fasse du repreneuriat une priorité

QUÉBEC, le 23 févr. 2025 /CNW/ - En prévision de la publication du Plan d'action jeunesse 2025-2030, la porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse, Madwa-Nika Cadet, propose trois enjeux distincts qu'elle souhaite voir être abordés dans le projet qui doit être présenté au printemps.

La députée libérale de Bourassa-Sauvé souhaite que le nouveau plan prévoie, en priorité, des mesures importantes afin de favoriser le repreneuriat, un enjeu historiquement mis de l'avant par sa formation politique. Le constat alarmant du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec qui anticipe la fermeture possible de dizaines de milliers d'entreprises, faute de repreneurs et de peu de plans de relève, justifie une action rapide du gouvernement, selon elle. Le Plan d'action jeunesse doit fournir les outils nécessaires aux jeunes Québécois pour reprendre les rênes de notre économie.

De plus, la place grandissante que prennent les enjeux de santé mentale et d'itinérance chez les jeunes sont aussi des incontournables qui ne peuvent être éludés dans le plan à venir, estiment Mme Cadet et sa collègue porte-parole en la matière, Elisabeth Prass. La nouvelle mouture du Plan d'action jeunesse doit s'attaquer à ces enjeux en proposant des orientations claires et des solutions tangibles.

Les enjeux à prioriser dans le Plan d'action jeunesse 2025-2030, selon l'opposition officielle libérale :

Le repreneuriat;

La santé mentale chez les jeunes;

L'itinérance chez les jeunes.

« Le repreneuriat a toujours été un thème cher au Parti libéral du Québec, le seul vrai parti de l'économie. Dans les prochaines années, les projections économiques indiquent clairement que le Québec devra faire face à un important défi de transferts d'entreprises. Nos jeunes entrepreneurs font partie de la solution et doivent être épaulés. Il est essentiel de profiter de l'occasion du lancement du nouveau Plan d'action jeunesse pour soutenir des projets concrets stimulant le repreneuriat chez nos jeunes. J'espère que le ministre Lacombe saisira cette opportunité en or, dans le meilleur intérêt de nos jeunes, de nos entrepreneurs et de toute l'économie québécoise. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse et députée de Bourassa-Sauvé

« La santé mentale chez les jeunes est de plus en plus préoccupante et les moins de 35 ans représentent le groupe d'âge avec la santé mentale la plus précaire. Le Plan d'action jeunesse ne peut passer à côté de cet enjeu qui fait toujours plus de victimes. Il en est de même pour l'itinérance qui est exacerbée par la crise actuelle en habitation qui laisse un nombre grandissant de jeunes dans la rue. Il faut s'attaquer à ces enjeux de toute urgence et y consacrer les ressources budgétaires nécessaires, notamment pour offrir un soutien adéquat aux organismes communautaires. Ne pas agir serait une grave erreur avec des conséquences néfastes pour notre jeunesse. »

- Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance et de santé mentale et députée de D'Arcy-McGee

