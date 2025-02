L'opposition libérale se joint au RAPLIQ pour dénoncer les coupures de la CAQ dans les programmes destinés aux personnes vivant avec un handicap

QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux et pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, Elisabeth Prass, dénonce vivement les coupures injustifiées de la CAQ dans d'importants programmes d'aide destinés aux personnes vivant avec un handicap.

Dans un point de presse à l'Assemblée nationale, où elle était accompagnée de représentants du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ), la députée libérale de D'Arcy-McGee a qualifié de recul historique en matière d'accessibilité et de participation sociale des personnes handicapées, les nombreuses coupures de la CAQ.

Comme elle l'avait récemment dénoncé lors de la période de questions, Mme Prass a rappelé la réduction des heures du programme Chèque Emploi-service (CES) qui permet aux personnes avec un handicap et à leurs familles de recevoir des services pour leur permettre une certaine autonomie et de conserver leur dignité.

La suspension du Programme d'adaptation de domicile qui permet aux personnes avec un handicap d'adapter leur logement à leurs besoins a également fait l'objet de vives critiques au gouvernement caquiste de la part de l'élue libérale et des représentants du RAPLIQ. Enfin, les coupures de la contribution de la part du gouvernement dans les Contrats d'intégration au travail (CIT) et la proposition de la CAQ de tarification pour les services de soutien à domicile sont également une triste démonstration de son abandon des personnes en situation de handicap, estime Mme Prass.

Citations

« Si ce gouvernement veut vraiment parler de respect et d'inclusion, qu'il arrête de couper dans tous ces programmes qui ont été mis en place pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir participer à la société et se sentir comme des citoyens à part entière. Le gouvernement de la CAQ les abandonne en tentant de rattraper sa gestion catastrophique des finances publiques des six dernières années. C'est odieux. »

- Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux et pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

« L'inclusion ne peut pas être un slogan vide de sens. Le gouvernement et Santé Québec doivent cesser de couper et agir maintenant pour garantir à toutes et tous une pleine participation à la société, l'autonomie et la dignité auxquelles a droit tout individu. »

- Steven Laperrière, directeur général du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]