L'opposition libérale obtient l'engagement de la CAQ à renforcer les liens économiques du Québec avec les autres provinces canadiennes

QUÉBEC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Alors qu'une menace tarifaire plane sur le Québec et tout le Canada, l'opposition officielle libérale a profité de la première motion du mercredi de la nouvelle session parlementaire pour mettre l'accent sur son thème de prédilection, l'économie, et ainsi presser le gouvernement caquiste à faire preuve de leadership et à s'engager sur trois actions concrètes.

En plus de demander que le gouvernement du Québec multiplie les initiatives diplomatiques avec nos voisins du sud et de les sensibiliser aux impacts délétères d'une guerre tarifaire, la motion libérale propose également de diversifier nos exportations vers les autres provinces et autres pays du monde. Des actions tangibles, comme des allègements règlementaires, devront également être entreprises afin de faciliter le commerce interprovincial.

La motion présentée par le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, a été adoptée à la majorité. Le Parti québécois a choisi de s'abstenir, refusant de reconnaître que le Québec gagne à faire front commun avec nos partenaires canadiens devant la menace du nouveau président américain.

M. Tanguay et son collègue André A. Morin, porte-parole en matière de relations internationales et de francophonie, n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner l'aberration des propos péquistes qui soutiennent qu'un Québec seul et indépendant combattrait plus efficacement la menace du géant américain.

À la demande formelle de l'opposition officielle libérale, la CAQ a consenti à :

Multiplier les initiatives diplomatiques auprès des élus américains, tant à Washington qu'au sein des État clés avec lesquels le Québec entretient des relations commerciales d'importance; Diversifier les exportations vers les autres provinces canadiennes et d'autres pays; Abolir les barrières qui freinent le commerce interprovincial en réduisant le fardeau règlementaire et en ayant une fiscalité plus efficace pour nos entreprises.

Citations

« Face aux menaces tarifaires de Donald Trump qui pèsent sur notre économie, le Québec doit être proactif et un leader. L'isolement économique que prône le Parti québécois ne ferait qu'affaiblir nos entreprises et nos travailleurs. Au contraire, nous devons renforcer nos liens avec nos partenaires canadiens, diversifier nos marchés et faire preuve de leadership pour défendre nos intérêts sur la scène nord-américaine. C'est une question de prospérité et de responsabilité économique. François Legault doit veiller à ce que ses engagements pour défendre notre économie se traduisent en mesures tangibles. Il ne peut plus se contenter de belles paroles : il doit livrer des résultats. Nous serons là pour nous assurer que ses promesses, cette fois-ci, deviennent enfin des actions concrètes.

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« Alors que le Parti québécois prône l'isolement et le repli sur soi, nous croyons plutôt que l'union fait la force et que le Québec doit faire preuve de leadership au sein de la fédération canadienne afin de combattre la menace tarifaire en provenance d'un géant économique comme les États-Unis. Je salue l'initiative de notre chef, Marc Tanguay, d'avoir présenté cette motion à saveur économique, l'ADN du Parti libéral du Québec, et d'avoir convaincu la CAQ de la pertinence de nos propositions. »

-André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

« À quelques heures de la potentielle entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers annoncés par le président américain, il est inquiétant de constater que François Legault n'a toujours pas nommé un négociateur en chef pour le Québec. Il s'est pourtant engagé à le faire dès l'automne dernier. Qu'est-ce qu'on attend? Et qu'attend le premier ministre pour aller à la rencontre de nos principaux États partenaires commerciaux américains? Le manque de leadership caquiste devant la menace tarifaire est très préoccupant. »

-Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

