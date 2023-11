L'Ontario observe la Semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone

Évitez la tragédie d'une fuite de monoxyde de carbone mortelle

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - La semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone (CO) se déroule du 1er au 7 novembre et le Bureau du commissaire des incendies (BCI) partage des conseils, des idées et des avis sur la façon de protéger votre famille et de rester en sécurité en reconnaissant les dangers et les risques pour la santé que représente le CO.

Le CO est un gaz incolore, inodore et insipide, ce qui le rend impossible à détecter sans un avertisseur de CO fonctionnel. L'exposition au CO peut provoquer des blessures graves, et même des décès.

En Ontario, la loi exige que les avertisseurs de CO soient installés à l'extérieur de toutes les zones à coucher des domiciles équipés d'un appareil à combustion, d'un foyer ou d'un garage attaché.

"On ne soulignera jamais assez l'importance de l'installation d'un avertisseur de monoxyde de carbone à l'extérieur de toutes les zones à coucher et le rôle que cela joue dans la prévention des décès", explique Jon Pegg, commissaire des incendies de l'Ontario. "La loi est en place pour sauver des vies et seul un avertisseur de monoxyde de carbone fonctionnel identifiera la présence de monoxyde de carbone dans votre domicile avant qu'il ne soit trop tard."

L'exposition au CO peut provoquer des maux de tête, des nausées, des vertiges, l'essoufflement, l'effondrement, la perte de conscience et la mort. Tester vos avertisseurs de CO chaque mois est l'un des moyens les plus simples de protéger votre famille et d'être en alerte en cas de présence de CO dans la maison.

La prévention du CO est aussi importante que sa détection. Assurez-vous que tous les appareils à combustible - comme le four, la cuisinière à gaz et la cheminée - sont inspectés chaque année par un technicien certifié pour prévenir les fuites de CO à la source. Assurez-vous que tous les conduits d'aération et les cheminées sont propres et dégagés de toute obstruction.

La sécurité commence par la sensibilisation - restez attentif aux points suivants et protégez-vous, ainsi que vos proches, du monoxyde de carbone:

Le CO est impossible à détecter sans un avertisseur de CO fonctionnel

Les signes d'empoisonnement au CO ressemblent à des symptômes de grippe

Un avertisseur de CO activé émet un son différent de celui d'un avertisseur de fumée, généralement quatre bips

Si un avertisseur de CO se déclenche ou si vous pensez que quelqu'un chez vous présente des symptômes d'intoxication au CO, sortez immédiatement et appelez le 9-1-1

Pour obtenir plus de conseils et d'informations sur la façon de reconnaître les dangers du CO et de vous protéger, vous et vos proches, suivez le BCI sur X, Facebook, ou visitez le site https://www.ontario.ca/fr/page/protection-contre-le-monoxyde-de-carbone.

SOURCE Bureau du commissaire des incendies

Renseignements: CONTACTS MÉDIA: Sean Driscoll, Bureau du commissaire des incendies, [email protected]