Le Bureau du commissaire des incendies célèbre les 12 jours de sécurité incendie pour la période des fêtes

Le commissaire des incendies souhaite à tous une période de fêtes en toute sécurité avec des conseils de sécurité incendie

TORONTO, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Les 12 jours de sécurité incendie pour la période des fêtes commence aujourd'hui avec le Bureau du commissaire des incendies (BCI) qui fournit des conseils pour prévenir les risques d'incendie et passer cette période de fêtes en toute sécurité.

Bien que les vacances peuvent être la période la plus merveilleuse de l'année, elles sont statistiquement les plus fatales pour les incendies résidentiels. Alors que les mois d'hiver arrivent, la nécessité de la sécurité-incendie ne peut pas être assez soulignée. Au cours des 12 prochains jours, le BCI et les services d'incendie à travers l'Ontario promouvront un sujet différent concernant la sécurité-incendie avec des conseils et des suggestions concernant ce que vous pouvez faire pour que les vacances se passent en toute sécurité.

«Chaque année, nous observons une augmentation du nombre d'incendies mortels et de décès liés aux incendies à partir de novembre jusqu'en janvier, faisant de cette période de l'année la plus dangereuse pour les incendies en Ontario», a déclaré John McBeth, Commissaire des incendies de l'Ontario intérimaire. «En adoptant des pratiques simples mais efficaces, comme le test mensuel des avertisseurs de fumée, nous pouvons prévenir les incendies mortels et aider à garder les familles en sécurité.»

Le BCI encourage les Ontariens à suivre les 12 jours de sécurité incendie sur les réseaux sociaux et à être particulièrement attentifs aux conseils qui peuvent contribuer à garder leur famille en sécurité cette saison.

«Peu importe la saison, la sécurité-incendie sauve des vies », a déclaré Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario. « Alors que nous avons hâte de passer du temps avec nos amis et notre famille, la campagne 12 jours de sécurité-incendie pendant les Fêtes nous rappelle comment assurer la sécurité de nos maisons et de nos proches. Notre gouvernement soutiendra toujours les hommes et les femmes courageux, nos pompiers, qui assurent la sécurité de nos communautés chaque jour.»

Calendrier de sujets:

12 décembre: Lumières de Noël

13 décembre: L'arrosage des arbres

14 décembre: Bougies et décorations

15 décembre: Avertisseurs de fumée

16 décembre: Avertisseurs de monoxyde de carbone

17 décembre: Rallonges électriques

18 décembre: Les enfants dans la cuisine

19 décembre: Plans d'évacuation domestique en cas d'incendie

20 décembre: La cuisson

21 décembre: Sources de chauffage

22 décembre: Le tabagisme

23 décembre: Piles au lithium-ion

Toute information en matière de sécurité incendie peut être trouvée en suivant et en s'abonnant à @IncendiesON sur X (anciennement Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram et sur le réseau de médias sociaux de votre service local de sécurité incendie.

Faits en bref:

La campagne de cette année a été développée en partenariat avec l'Ontario Association of Fire Chiefs (OAFC), le Fire Marshal's Public Fire Safety Council, l'Ontario Municipal Fire Prevention Officer's Association (OMFPOA) et l'Ontario Association of Fire Educators (OAFE).

La période des fêtes précédente (novembre 2023 - janvier 2024) a connu 41 incendies résidentiels mortels, résultant en 43 décès.

Les avertisseurs de fumée doivent être testés chaque mois, les piles doivent être remplacées chaque année et les avertisseurs eux-mêmes doivent être remplacés après 10 ans de service.

