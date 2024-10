Seuls des avertisseurs de fumée fonctionnels peuvent sauver des vies

Jon Pegg, Commissaire des incendies de l'Ontario, souligne l'importance de prendre action pendant la Semaine de la prévention des incendies 2024

TORONTO, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le Commissaire des incendies de l'Ontario, Jon Pegg, lance un avertissement sérieux à tout le monde en cette Semaine de la prévention des incendies: "Si vos avertisseurs de fumée ne fonctionnent pas, vos chances de survivre à un incendie se réduisent considérablement." Avec 85 vies déjà perdues dans des incendies en Ontario cette année, le message du Commissaire des incendies Pegg est urgent - prévenir de nouvelles tragédies est la responsabilité de tous.

Le thème de la Semaine de la prévention des incendies de cette année, "Avertisseurs de fumée: Laissez-les fonctionner POUR VOUS!"™ est un appel à la mobilisation pour tous les domiciles de l'Ontario. La triste réalité est que la plupart des incendies mortels se produisent dans des habitations sans la présence des avertisseurs de fumée fonctionnels.

Le 28 septembre, l'Ontario a lancé sa deuxième journée annuelle "Testez vos avertisseurs de fumée", qui vise à sensibiliser la population à l'importance d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels. Les résidents à travers la province se sont engagés à tester leurs avertisseurs de fumée tous les mois, démontrant leur engagement continu à protéger leurs familles et leurs communautés.

Selon la loi, chaque habitation en Ontario doit être équipé avec un avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage et à l'extérieur de toutes les zones de sommeil.

Voici ce que les Ontariens doivent faire immédiatement pour assurer la sécurité incendie de leur famille et d'eux-mêmes:

Installez des avertisseurs de fumée à l'extérieur de chaque zone de sommeil et à chaque étage du domicile, incluant le sous-sol.

à l'extérieur de chaque zone de sommeil et à chaque étage du domicile, incluant le sous-sol. Testez-les avertisseurs tous les mois en appuyant sur le bouton de test. Ne présumez pas qu'ils fonctionnent, assurez-vous qu'ils fonctionnent.

en appuyant sur le bouton de test. Ne présumez pas qu'ils fonctionnent, assurez-vous qu'ils fonctionnent. Remplacez les piles des avertisseurs de fumée au moins une fois par an.

des avertisseurs de fumée au moins une fois par an. Remplacez toute avertisseur qui a plus de 10 ans ou qui ne fonctionne pas pendant un test. N'attendez pas que ce soit trop tard.

qui a plus de 10 ans ou qui ne fonctionne pas pendant un test. N'attendez pas que ce soit trop tard. Pratiquez un plan d'évacuation domestique pour que, en cas d'incendie, tous les occupants du domicile sachent exactement comment sortir en toute sécurité.

"Trop de vies ont été perdues parce que les avertisseurs de fumée ne fonctionnaient pas au moment où ils étaient le plus nécessaires", a déclaré Commissaire Pegg. "Imaginez que vous vous réveillez devant un incendie et que vous n'avez que quelques secondes pour vous échapper - sans un avertisseur de fumée fonctionnel, ces secondes risquent de ne jamais arriver. Cela me brise le cœur d'entendre parler de familles qui n'ont pas réussi à s'en sortir, surtout en sachant que cela aurait pu être évité avec une mesure aussi simple que d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel."

La plupart des incendies se produisent pendant la nuit, quand les familles sont endormies. Dans beaucoup de cas, les victimes ne se réveillent jamais. Un avertisseur de fumée fonctionnel peut être la seule chose qui fait la différence entre la sécurité et la tragédie.

"Chaque fois que vous ne testez pas vos avertisseurs de fumée ou que vous attendez pour les remplacer, vous mettez votre vie et ceux de vos proches en danger", a ajouté Commissaire Pegg.

Pour faire passer le message, le Bureau du commissaire des incendies (BCI) publie une série de vidéos percutantes sur les médias sociaux cette semaine.

Les Ontariens sont encouragés à suivre le BCI sur X et Facebook, et à visiter le site ontario.ca/commissairedesincendies pour obtenir plus d'informations sur les moyens d'aider à protéger leurs domiciles et leurs familles.

Faits saillants:

Depuis plus de 100 ans, la Semaine de la prévention des incendies est reconnue à travers le Canada et les États-Unis pour sensibiliser le public au sujet de l'importance de la prévention des incendies en fournissant des conseils, des mesures et des stratégies.

et les États-Unis pour sensibiliser le public au sujet de l'importance de la prévention des incendies en fournissant des conseils, des mesures et des stratégies. En 2023, 88 % des décès liés aux incendies en Ontario se sont produits dans des domiciles, ce qui fait des incendies résidentiels accidentels le type principal de décès par incendie.

se sont produits dans des domiciles, ce qui fait des incendies résidentiels accidentels le type principal de décès par incendie. La plupart des décès liés aux incendies en Ontario se produisent dans des domiciles où il n'y a pas d'avertisseurs de fumée fonctionnels.

SOURCE Bureau du commissaire des incendies

CONTACT MÉDIA : Aman Kainth, Bureau du commissaire des incendies, [email protected]