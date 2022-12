PICKERING, ON, le 20 déc. 2022 /CNW/ - L'inventaire des propriétés de l'Ontario a continué de croître en 2022, avec plus de 37,8 milliards de dollars de nouvelles évaluations, qui regroupent les constructions de nouvelles propriétés et les améliorations apportées aux propriétés existantes. Les maisons résidentielles représentaient plus de 28,6 milliards de dollars de l'augmentation, tandis que les propriétés commerciales et industrielles totalisaient 4,6 milliards de dollars.

La valeur évaluée des 5,5 millions de propriétés de l'Ontario dépasse maintenant 3,08 billions de dollars. La Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) résume ces changements dans les rôles annuels d'évaluation qu'elle a présentés aux municipalités de l'Ontario.

Au cours de l'année, plus de 48 000 logements résidentiels ont été construits en Ontario. Alors que le nombre de nouvelles maisons détachées a augmenté de 10,5 % d'une année à l'autre (passant de 23 279 à 25 727), le nombre de nouvelles unités de condominiums résidentiels en copropriété a diminué de 37,4 % (passant de 11 331 à 7 097). Il y a également eu une légère augmentation du nombre de maisons en rangée neuves, soit d'environ 1,3 % (passant de 10 350 à 10 484).

« La lenteur que nous observons dans le marché des nouvelles unités de condominiums résidentiels est attribuée aux retards de construction liés à l'évolution des considérations économiques et aux problèmes d'approvisionnement, a déclaré Nicole McNeill, présidente et directrice générale. Malgré ce ralentissement des nouvelles unités de condominiums résidentiels, nous avons constaté une croissance d'une année à l'autre des autres types de propriétés ».

En Ontario, plus de 55 % de la valeur des nouvelles propriétés se situe dans dix municipalités. Toronto s'est classée en premier pour une autre année, avec 8,7 milliards de dollars (en baisse par rapport à 10,7 milliards de dollars en 2021), suivie d'Ottawa, avec 4,4 milliards de dollars (en hausse par rapport à 3 milliards de dollars), de Mississauga, avec 1,2 milliard de dollars (en baisse par rapport à 1,6 milliard de dollars), de Vaughan, avec 1,1 milliard de dollars (en baisse par rapport à 2 milliards de dollars), et d'Oakville à 1,1 milliard de dollars (valeur qui demeure inchangée) pour une autre année.

Si l'on étudie les taux de croissance des petites municipalités (moins de 15 000 habitants), on constate que Blue Mountains a connu la plus forte croissance globale cette année (140,2 millions de dollars), et ce, malgré une baisse des nouvelles propriétés saisonnières par rapport à l'année précédente (ayant passé de 32,7 millions de dollars à 29,3 millions de dollars). Suivent Muskoka Lakes, avec 120,3 millions de dollars, Middlesex Centre, avec 103,7 millions de dollars, North Perth, avec 90,9 millions de dollars, et Carleton Place, avec 89,9 millions de dollars.

Les évaluations foncières pour l'année d'imposition foncière 2023 resteront fondées sur les valeurs imposables du 1er janvier 2016. Cela signifie que votre évaluation foncière demeure la même qu'elle l'était pour l'année d'imposition 2022, sauf si des changements ont été apportés à votre propriété.

Au sujet de la SEFM

La SEFM est une société indépendante sans but lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario et responsable envers la province, les municipalités et les contribuables fonciers par l'entremise de son Conseil d'administration composé de 13 membres.

Notre rôle consiste à évaluer et à classer toutes les propriétés en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements du gouvernement de l'Ontario. Nous sommes la plus importante agence d'évaluation en Amérique du Nord, chargée de l'évaluation et de la classification de plus de 5,5 millions de propriétés ayant une valeur totale de plus de 3 billions de dollars.

